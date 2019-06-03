小米生态链企业华米科技今天公布了截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度未经审计财报。财报显示，华米第一季度营收为 7.996 亿元人民币（约 1.191 亿美元），同比增长 36.5%；归属华米的净利润为 7530 万元人民币（约 1120 万美元），同比增长 409%。

华米第一季度营收的同比增长，主要是由于自产品市场知名度增加，推动小米可穿戴产品和自有品牌产品的销量增加。

华米第一季度营收成本为 5.821 亿元人民币（约 8670 万美元），较去年同期的 4.392 亿元人民币增长 32.5%。华米第一季度营收成本的同比增长与小米可穿戴产品和自有品牌产品销量快速增长相符。

华米第一季度毛利润为 2.175 亿元人民币（约 3240 万美元），较去年同期的 1.467 亿元增长 48.3%；华米第一季度毛利率为 27.2%，相比之下去年同期为 25.0%。

第一季度归属华米的净利润为 7530 万元人民币（约 1120 万美元），归属华米普通股股东的净利润为 7410 万元人民币（约 1100 万美元）。每股基本和摊薄收益分别为 1.25 元人民币（约 0.19 美元）和 1.18 元人民币（约 0.18 美元）。不按美国通用会计准则，第一季度归属华米普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为 1.57 元人民币（约 0.23 美元）和 1.49 元人民币（约 0.22 美元）。

华米预计，公司第二季度营收将在 9.90 亿元人民币至 10.1 亿元人民币，较去年同期的 7.601 亿元人民币增长 30.2% 至 32.9%。