IEEE 声明：解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制

2019 年 5 月 16 日星期四，美国商务部对华为技术有限公司及其 68 家子公司实施了出口管制。为此，IEEE 向美国商务部要求就出口管制条例在 IEEE 出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE 已收到相关说明。根据新的信息，华为及其子公司的员工可以参加 IEEE 出版过程的同行评审和编辑工作。所有 IEEE 会员都可以继续正常参与 IEEE 的全部活动，无论他们的雇主是谁。

华为系统鸿蒙于 6 月 24 日发布？官方回应：不属实

近日在网上透露着一条消息，该消息显示华为将在 6 月 24 日上午 10 点，在香港发布自主设计的鸿蒙系统。不过华为官方表示，该消息不属实。华为消费者业务 CEO 余承东曾表示，华为自主研发的操作系统，最快今年秋天、最晚明年春天跟大家见面。而且还将手机、电脑、平板、电视等各个领域打通连接，兼容安卓应用和所有 Web 应用。

谷歌云宕机或影响更多区域

6 月 3 日早间消息，谷歌云出现宕机问题，目前正在影响谷歌内部和外部的多项服务，包括 Snap 和 Discord 等外部服务以及 Gmail 和 Nest 等谷歌内部服务。美国东海岸用户率先报告了这个问题，但宕机监控器 DownDetector 的报告表明，可能有更多地区受此影响。该公司在发布到其谷歌云平台的声明中，称其 Google Compute Engine 遇到了多区域问题。

传 Facebook 与美国监管机构沟通数字加密货币计划

据英国《金融时报》周日报道，Facebook 公司正在与美国衍生品监管机构商品期货交易委员会（CFTC）就该社交媒体公司的数字货币计划进行沟通。英国《金融时报》援引 CFTC 负责人克里斯多夫·吉安卡洛（Christopher Giancarlo）的话说，该监管机构与 Facebook 的沟通还处于早期阶段，目的是了解该公司的数字硬币计划是否属于 CFTC 的监管范围。

AOGNets：首个语法生成网络，视觉识别优于当前最先进框架

神经网络结构是提高深度神经网络性能的基础。研究人员开发出了首个通过语法引导的神经网络生成器 AOGNets，它能更有效地在原始数据中提取信息，在图像分类、目标检测和分割方面的表现优于包括 ResNets、DenseNets、ResNeXts 和 DualPathNets 在内最先进的神经网络。