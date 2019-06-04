北京时间 6 月 4 号凌晨 1 点钟，苹果举办 WWWDC19 发布会，为果粉们带来新的系统和软件服务的更新。

今晚将公布四个原创系统，分别是：tvOS、watchOS、iOS、macOS，watchOS 作为第二个出场，不出乎意料的是这次同样带来更多的表盘和表带的选择。还添加了整点报时的功能，提醒音用的是鸟鸣声。

同时新的 watchOS 带来了有声书、录音、计算机 app ，计算器还可以计算小费。令人惊喜的是，这些都是独立 app，无需 iPhone 即可使用。与此同时，App Store 登陆 Apple Watch，可实现直接在手表上购买 app。

另外 watchOS 实现了多种功能检测，比如串流音频、运动监测、训练监测听力健康（周边环境分贝过高会受到提醒）、月经周期监测。苹果承认他们会保护用户的隐私数据，并表示以上检测功能在 iphone 上也同样提供。

watchOS 会根据这些检测，生成各项功能的简报，告诉你过去的运动状况、心率等。据介绍，该系统的官方名称是 watchOS 6。

最后是现场演示环节，卢克在现场展示 watchOS 的功能，比如可以随时随地直接听 NBA 直播，还可以直接在手表上更新系统。