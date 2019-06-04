北京时间 6 月 4 号凌晨 1 点钟，苹果举办 WWWDC19 发布会，为果粉们带来新的系统和软件服务的更新。令人惊喜的是在发布会，苹果发布了一款堪称 “世界最强的电脑”——Mac Pro。.

高管 John Turnus 介绍，全新的 Mac Pro 使用英特尔 Xeon 处理器，最高达到 28 核心，系统存储最高达 1.5TB，包含 Thunderbolt、以太网及 USB 等接口。

据介绍，新 Mac Pro 可使用 Radeon Pro 580X 或者 Radeon Pro Vega II 等图形处理器，两个 Radeon Pro Vega II 也可同时使用。值得一提的是，Mac Pro 的显示屏为 32 英寸 LCD，分辨率高达 6016 x 3284，还搭载了 6K Retina 显示屏，性能足可被称为 “史上最强”，名字叫做 Pro Display XDR。

另外，此款电脑上方安有提手，可以手提方便拿起，同时底部还可以选装轮子，方便运送。新 Mac Pro 可同时连接 6 台 Pro Stand 支架，实现多角度调节，支持竖屏模式，也可以随时拆卸。

价格方面，新 Mac Pro 的主机 5999 美元（41409 元）起；Pro 显示器 4999 美元（34507 元）起 ，两者合计约 7.5 万元起，均为今年秋季发货。