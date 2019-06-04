先来给不清楚的朋友科普下，所谓的 ADAS，它的全称为 Advanced Driving Assistant System ，即高级驾驶辅助系统，广泛的说一切能够辅助驾驶员进行驾驶操作的都可以算作辅助驾驶范畴，广义上辅助驾驶目前种类已有多达 20 种，主要的作用就是用来发出提醒，比如在车辆偏离目标车道、跟车距离过近、行人规避等即使老司机也难以幸免的” 尖峰时刻”。

今天我们介绍的这家公司——开易科技。它在国内后装联网后视镜 ADAS 业务的覆盖已超过 90%。如此傲人成绩的背后当然有它的独门武器——开易科技是一家技术驱动型公司，采用视觉+雷达的融合方案并专注 L0-L3 阶段的智能驾驶服务。对于该选择，开易科技创始人兼 CEO 刘鹏解释说，无人驾驶的落地为时尚早，渐进式的发展，能够为公司提供技术实践、数据积累、客户沉淀等诸多利处，同时带来必要收入，为长期演进创造可能。

开易最大的武器在于算法– 研发团队来自于国内外知名高校以及汽车行业 Tier1，在算法创新与优化方面具备领先实力和丰富经验。开易科技所提供的解决方案，已全面应用深度学习算法、并实现摄像头与毫米波雷达的融合，同时在芯片领域也不断尝试突破。旗下产品在识别率、功耗、成本等方面都领先于行业。而作为一家创业公司，开易科技的抢占市场逻辑首先通过 ADAS SDK 突破后装智能车载市场，再以主动安全智能终端与数据管理平台，全面覆盖商用车与乘用车场景，在汽车前后装市场均实现出货。

动点科技获悉，开易科技已与国内知名芯片企业深度合作，进行算法、芯片的双驱结合研发，赋能智能驾驶的加速落地。众所周知，芯片与算法技术是智能驾驶发展的两个关键，通过合作企业强大的芯片技术与开易高精确度算法的结合后的强效发挥，可以在识别率、可靠性、功能开发、成本控制等方面不断突破。据了解，开易科技的全新高性能核心板及其相关延伸产品，采用合作企业的 AI 芯片，可支持多路镜头接入，具备 ADAS、DMS、人脸识别、肢体识别、客流统计、BSD 等全面的功能覆盖。该产品将于近日进入量产阶段，其他合作项目也在稳步进行中。

此外，开易也与首汽约车建立密切合作，成为其汽车主动安全技术的首选合作伙伴。针对网约车特定场景，开易科技为首汽约车的运营车辆定制开发集成前向驾驶辅助（ADAS）、驾驶员注意力监控（DMS）、身份核查等系统的智能车载终端，提供前车碰撞预警、车道偏离预警、驾驶员身份验证、疲劳及分心等危险驾驶行为的监测与警报。对于网约车出行的智能化与安全化升级起到了重大作用，同时也大大改善了司乘用户提的出行体验。

据刘鹏介绍，开易科技当前的赢利点主要包括：后装开展软件 license、主动安全设备、定制化服务，前装则集中在产品定制。

其中，后装软件产品集成了多种 ADAS 功能，可自由选配前车碰撞预警、车道偏离预警、行人避让提示、疲劳预警等。对于硬件平台的覆盖全面，包括 TI、高通、MTK 等。产品的占用低，准确率高，漏报率低，对比市场其他竞争对手，具备出色的性价比优势。据刘鹏表示，在同等功能表现与售卖价格下，开易研发的算法对 CPU 和内存的占用要低很多，这得益于开易科技领先于行业的模型压缩与硬件加速能力。也因此，开易科技的 SDK 产品已经成为后装车载主动安全市场的佼佼者，每月由此产生的数据已达百万级规模。该项业务不仅为公司贡献了可观收入，同时也为算法的优化提供了有力的数据支撑。

后装设备端，自研的主动安全智能终端已更新到第二代，采用车规级算法，在精确度、可靠性、鲁棒性方面均有出色表现。该设备主要服务于商用车场景，搭载 ADAS、DMS、人脸识别三大主动安全系统，通过两颗摄像头，可以实时监测车外道路环境以及车内驾驶环境，在车辆跟车过近、偏离车道等；驾驶员抽烟、打瞌睡、打电话、未系安全带等危险驾驶情况出现时，及时发出报警提示有效降低交通事故发生。同时提供” 端+云” 的创新服务模式，配合终端开发的信息管理平台，不仅可以实时推送与记录报警信息，还能进行车辆信息管理、行程记录、驾驶员身份验证、科学数据分析等诸多人性化管理功能，为商用车企业的精细化运营增添助力。

在门槛更高的前装领域，开易科技也逐渐实现渗透，去年 10 月份已完成规模化生产，并与国内外多家 tier 1 签署订单，目前已有批量出货，并远销欧洲、东南亚等地。据了解，前装业务主要由开易在台湾设立的团队负责，这只专门组建的精英队伍，成员多来自 tier 1，研发经验与渠道资源兼具，相信在之后的前装拓展中能够带来更多出色发挥。

谈到下一步的规划，刘鹏表示未来的方向还是要追随汽车行业发展趋势的召唤，深耕 ADAS，并在芯片、高精地图等相关领域加深探索，为自动驾驶提供技术、应用等经验支持，确保它能够更快、更安全的实际落地到人类出行活动当中。毕竟在驾驶过程中有超过 90% 的交通事故是由人的操作失误造成的，ADAS 可减少驾驶员操作错误率，从而大幅降低交通事故发生率和死亡率，除了商业价值，也同样具有社会意义。

开易科技已于近日完成一亿元 A+轮融资，此轮融资的领投方为尚珹投资，原股东华泰新产业基金跟投。之前的 PRE A 轮、A 轮分别由华盛一泓、华泰新产业基金参与投资。刘鹏表示新一轮融资将主要用于团队扩充以加速技术创新、产品打磨以及深化商业化落地。

人工智能如火如荼的热潮之下，ADAS 产业发展空间巨大。汽车的高保有量及 ADAS 的低渗透率交织出大规模市场，而自” 中国制造 2025″ 提出以来，近年已有多项相关政策法规相继出台，正在加速 ADAS 服务的商业落地。