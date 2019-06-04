苹果开发者大会亮点 ：第五大系统诞生，最硬核电脑



北京时间 6 月 4 日凌晨一点，苹果的 WWDC 开发者大会在旧金山圣何塞如期举行。本次发布会上，除了更新苹果原有的四大系统外，苹果还给 iPad 带来了独立的系统，苹果第五大系统自此诞生，这使 iPad 摆脱了之前 iOS 系统的限制，独立性更强。

SpaceX：“龙” 货运飞船从国际空间站返回地球

中新网 6 月 4 日电 据外媒报道，美国太空探索技术公司 (SpaceX) 表示，“龙” 货运飞船从国际空间站返回地球。SpaceX 在社交媒体上发文说：“美国太空探索技术公司第 17 次为空间站运送物资的任务完美结束。” 据悉，美国太空探索技术公司的 “龙” 飞船于 5 月 4 日升空，其在太空与国际空间站 “和谐” 舱 (美国) 对接飞行了一个月。

Instagram 终于找到二把手！FB 老将出任首席运营官



腾讯科技讯 6 月 4 日消息，据外媒报道，经过近九个月的搜索，Instagram 终于找到了新的二把手：为 Facebook 效力 11 年的贾斯汀·奥索夫斯基 (Justin Osofsky)。奥索夫斯基长期在 Facebook 担任高管，他将加入 Instagram 担任首席运营官职务，事实上，他是首席执行官亚当·莫塞里 (Adam Mosseri) 的副手

美司法部或调查谷歌 Alphabet 股价闻声创 5 个月新低

北京时间 6 月 4 日消息，随着美国司法部考虑对谷歌母公司进行反垄断调查，Alphabet 股价跌至五个月新低。知情人士周五披露的这些准备工作标志着特朗普政府，向着审查一家大型科技公司的潜在反竞争行为迈出了重要一步。民主党和共和党立法者以及更严厉执法倡导者对美国反垄断官员施加的压力越来越大，希望加强对谷歌和 Facebook 等科技巨头的审查。

诺基亚董事 Guillen 称公司 5G 订单数量已超过华为

【TechWeb】6 月 4 日消息，据国外媒体报道，诺基亚一名董事称，该公司的 5G 电信设备在最近几周吸引到更多买家的兴趣，帮助其订单数量超越华为公司。诺基亚董事 Federico Guillen 表示，该公司目前获得 42 份商用 5G 订单，多于华为和爱立信。Guillen 是诺基亚客户关系部门总裁。