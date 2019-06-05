江苏省消费者权益保护委员会在微信公众号发布文章称，亚马逊公司存在严重侵权行为，亚马逊电子书阅读器 Kindle 质保服务标准中，使用翻新零部件、设备进行修理或更换等条款违反中国法律法规，江苏消保委将进行公开约谈。

江苏消保委表示，中国《微型计算机商品修理更换退货责任规定》（三包规定）修理者、生产者或销售者在整机换货时，应当提供新的商品；在更换部件时，应使用新的部件。而亚马逊公司保修条款明确表示，“使用新的、或翻新的零部件修理设备” 或 “使用等同于被更换设备的新设备、或翻新设备来更换设备”。

中国 “三包” 规定，整机换货后的三包有效期自换货之日起重新计算，更换主要部件的，更换后的主要部件三包有效期自更换之日重新计算。而亚马逊公司对于任何修理、更换零部件或更换设备的有限保证适用于原保证期剩余时间或修理或更换后的九十天（以较长期限为准）。

此外，江苏消保委还在文章中指出亚马逊将 “三包” 条件限缩为硬件问题，兜底条款规避自身风险。

江苏消保委表示，针对亚马逊公司的上述行为，江苏消保委将通过信息披露、公开调查、依法约谈等方式依法履职，规范企业行为，不排除必要时通过公益诉讼等法律途径，对违法违规企业予以严厉谴责和规制。