华为今天下午在成都发布麦芒 8 智能手机，这是一款与中国电信合作推出的千元机，售价 1899 元，面向年轻人群推出。

麦芒 8 在屏幕方面，采用 “美人尖” 设计，不过华为将它称为 “珍珠屏”，6.21 英寸的屏幕拥有 89% 的屏占比，分辨率 2340 x 1080，拥有 85% 高色域，具有自适应色温调节功能，辅助缓解视觉疲劳。

拍照能力上，华为麦芒 8 采用 2400 万像素主镜头 + 1600 万像素广角镜头 + 200 万像素景深镜头的三摄组合，支持 6 秒 AI 夜景拍摄，结合 AI 功能，可以识别超过 500 个场景，实时优化拍摄能力。前置摄像头 800 万像素。

华为麦芒 8 搭载麒麟处理器，预装基于 Android 9 Pie 的 EMUI 9.0 系统，支持 GPU Turbo 图形加速，支持低功耗满帧游戏体验，支持全网通，拥有智能切换网络功能。华为麦芒 8 还保留了 3.5mm 耳机接口，指纹识别模块也在机身背部的位置。

华为麦芒 8 采用 6GB RAM + 128GB ROM，提供 “幻夜黑” 和 “宝石蓝” 两种配色，售价 1899 元，将于 6 月 15 日发售。除手机外，华为今天还推出了华为路由 TC5200 电信版路由器，售价 269 元。

图片：华为