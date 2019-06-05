宜家与假肢公司 Unyq、电子竞技公司 Area Academy 合作，为游戏玩家打造了一系列配件。这个 3D 打印产品系列被称作 “Uppkoppla”（意思是 “在线”），旨在为包括存在行动障碍的人群在内的游戏玩家提供定制设备。首批产品包括腕关节保护带、带有凹凸纹理以获得更好操控性的键盘按键帽，还有一个让你在游玩时不会碰到线缆的鼠标线收纳设备。

Uppkoppla 系列由 Unyq 开发的一项技术所打造，该技术使用人体扫描技术创建具有个性化效果的 3D 打印产品。首个原型和一个测量生物识别技术的应用程序已经在宜家的年度产品会大会 Democratic Design Days 上揭晓。

“游戏玩家花费大量时间在网上，这可能会对身体造成巨大的压力，” Unyq 解释道。其产品意图是定制更符合人体工程学的游戏配件，三家公司也希望利用这次合作中的经验，为身体残疾的游戏玩家创造更多无障碍产品。

宜家目前仅发布了键盘按键帽、鼠标线收纳器和腕关节保护套的预览，该公司表示其原型包括家用产品，如桌面支架、椅子和桌子。Uppkoppla 产品线将于 2020 年推出。