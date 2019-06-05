iOS 开发者向苹果发起诉讼

6 月 5 日，一批 iOS 开发者已对苹果公司发起集体诉讼，称该公司 “故意利用其垄断地位” 向想要制作应用的开发者收取 “扼杀利润” 的费用。这桩诉讼是向美国加州北区地区法院提起的，声称苹果公司违反了 “谢尔曼法案”（Sherman Act）和加州 “不公平竞争法”（Unfair Competition Law），请求对此案进行陪审团审判，并要求该公司向开发者作出赔偿。

代表原告方的律师事务所 Hagens Berman 曾在 2016 年赢得一桩针对苹果公司和其他图书出版公司的诉讼，罪名是操纵价格。

中国游客使欧洲支付宝商家增长 2 倍

6 月 4 日，据美国财经媒体 CNBC 报道，随着中国游客不断涌入欧洲，支付宝正大举进军欧洲市场，接受支付宝的商家数量在过去的一年中增长了两倍。支付宝欧洲业务主管罗兰·帕尔默（Roland Palmer）今日在接受 CNBC 采访时表示，在过去的一年，接受支付宝的欧洲商家数量增长了两倍，达到 “数万家”。

帕尔默还称，支付宝已拥有 “约 10 亿” 活跃用户。目前全球已有 55 个国家接受支付宝，其中欧洲占 29 个。

诺基亚宣布已获得 42 份商用 5G 订单

6 月 3 日，诺基亚在其官方网站发布消息称，该公司在全球已经确认获得了 42 份商用 5G 订单，知名客户包括 T-Mobile、瑞典特利亚电信（Telia Company）和日本软银（Softbank）。

诺基亚称，自 3 月份宣布获得第 30 份 5G 商业合同以来，平均每周都能够新增一份订单。诺基亚已经在北美、韩国和欧洲对 5G 进行了部署。诺基亚表示，期待在未来几个月内，宣布与印度和拉丁美洲等新兴市场的运营商达成合作。

哈啰获广州 12 万辆共享单车配额

6 月 4 日，广州市 2019 年互联网租赁自行车运营商招标结果今日出炉，其中哈啰出行获得广州市中心六区（越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、白云区、黄埔区）12 万辆的中标配额，这是哈啰出行继北京、上海部分地区获得合法试运营资格后，首次通过公开招标方式获得国内一线城市配额。

在一线城市中，广州率先做出革新尝试，广州市交通运输局在 2019 年 4 月底发布招标公告，拟分配 40 万辆共享单车配额给到 3 家中标运营商。

厚朴牵头 69 亿美元入股格力？

有消息称，厚朴投资领衔的财团就格力电器 15% 股权转让进行深入谈判，厚朴牵头财团的报价是 69 亿美元。不过，格力电器相关人士表示 “并不知情，股改的事是格力集团在做的”。而格力集团的有关人士也表示 “不清楚”，称还是以对外公告为准。

早在今年 4 月 1 日，格力电器公告拟筹划控制权变更事项并停牌；4 月 8 日晚进一步公告透露，格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本 15% 的股权。