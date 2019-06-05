三星中国工厂再度大幅裁员

TechWeb 6 月 4 日，惠州三星电子有限公司近期启动裁员工作，据悉这是三星手机在我国的最后一个工厂。裁员补偿方案显示，此次裁员不是强制裁员，而是员工自愿报名。目前无法估量惠州三星此次裁员规模。近年来，三星手机在我国的销量始终不容乐观。此次大幅裁员，是否说明三星手机即将正式退出中国制造市场，对此三星方面还未作出正式回应。

余承东称 5G 网络下载速率超 1Gbps 折叠屏 MateX 将上市



6 月 5 日消息，针对昨天 Mate X 在华为上海研究所体验 5G 网络的事情，余承东在微博上表示，这款手机现场实测下载速率超 1Gbps，期待 5G 网络和 Mate X 都能够尽快商用，让用户体验到好的产品和网络。

库克否认苹果公司垄断：控制的市场份额适度，并不大

据路透中文网 4 日报道，消息人士当地时间周一表示，美国政府正准备针对亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌的强大市场力量展开前所未有的大范围调查。消息人士称，反垄断法的实施由美国联邦贸易委员会 (FTC) 和司法部共同负责，亚马逊和 Facebook 由 FTC 监管，苹果和谷歌由司法部负责。对此，库克日前在接受哥伦比亚广播公司采访时否认苹果公司是垄断企业。

软银将在第一财季计入出售阿里股份收益 1.2 万亿日元

新华社东京 6 月 5 日电 日本软银集团 4 日发布消息称，通过出售中国电商巨头阿里巴巴集团股份的相关交易，公司 2019 财年第一财季（2019 年 4 至 6 月）将计入约 1.2 万亿日元的税前利润。该项交易软银集团于 2016 年 6 月宣布，与投资者签订协议卖出阿里巴巴股份，在今年 6 月完成全部交易。

比尔盖茨投资 AI 芯片初创企业 团队仅 7 人

TechWeb 据外媒报道，微软联合创始人比尔·盖茨、Uber 联合创始人特拉维斯·卡兰尼克的 10100 基金以及现任 Uber 首席执行官达拉·科斯罗沙希共同投资了一家开发人工智能芯片的小型初创企业 Luminous（光明）公司。Luminous 公司具备了一个差异化特色，即使用了硅光子芯片技术，硅光子可以在小范围内 (如一台服务器) 内实现快速的数据传输，类似于光缆可以远距离快速传输数据。