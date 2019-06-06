亚马逊在位于拉斯维加斯举办的 Re：MARS 大会上推出了新版 Prime Air 送货无人机，这款无人机采用混合动力，能够垂直起飞/降落，飞行时螺旋桨冲前。该公司希望在 “未来几个月” 推出使用这款无人机的送货服务。

亚马逊消费者全球首席执行官 Jeff Wilke 强调这款无人机的安全性，表示无人机的安全功能使其 “像商用飞机一样坚固稳定”。

Prime Air 无人机使用热像仪、景深摄像头和声纳来检测危险，借助机器学习模型，机载计算机可以自动识别障碍物并绕飞。为了安全起见，无人机的螺旋桨完全被安全装置覆盖，盖子则是在持续飞行期间充当机翼用途。无人机具备 6 自由度（普通四轴飞行器只有 4 个），亚马逊称其可以实现更加动态和灵活的飞行。

亚马逊声称其 Prime Air 服务的目标是创造 “可飞行 15 英里的全电动无人机，并在不到 30 分钟内向客户提供 5 磅（约 2.17 公斤）以下的包裹”。亚马逊表示 75% 到 90％ 的商品都在这个重量限制之内。

相比技术规格，更重要的是亚马逊将于何时、何地向客户提供服务。Wilke 说：“你会看到它在几个月内向客户运送货物。” 但该公司尚未决定部署初期服务的具体地点。