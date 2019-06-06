苹果今日宣布在中国设立首个设计开发加速器，专门为 iOS、iPadOS、watchOS、macOS 和 tvOS app 开发者提供支持。该设计开发加速器将于今年夏天在上海开放，为大中华区成千上万的开发者提供有关 app 设计与开发的专业培训和资源。

“中国的开发者社区是全球最为多产和富于创新的社区之一。” Tim Cook 表示。“我们新设立的设计开发加速器将提供高度专业化的支持，帮助开发者和创业者进一步提升他们的 app，与全球用户分享他们的创造力。”

Apple 设计开发加速器专家团队将专注于帮助开发者提升 app 的设计、品质和性能。作为开发者与 app 社区其他成员相聚交流的地方，加速器还会提供丰富多彩的活动，包括各种讲座、研讨会、实验、客座嘉宾演讲、讲师培训以及定期社交活动等。

随着本周 WWDC 大会上 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的更新，苹果公布了几项创新技术，这些技术可显著简化和加快 app 开发，帮助开发者更简单、更快捷地创造新 app。其中，SwiftUI 能够在构建用户界面时节省大量时间；ARKit 3、Reality Engine 和 Reality Composer 旨在帮助开发者更轻松地为消费级和企业级 app 打造引人入胜的增强现实体验；新的工具和 API 极大简化了将 iPad 平台的 app 移至 Mac 平台的过程；Core ML 和 Create ML 则可实现更加强大、精简的设备端机器学习 app。