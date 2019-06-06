六月七月真是明媚又充满情绪的时光，从紧张兮兮如临大敌的高考，到衣裙飘飘扔学士帽的毕业，是一个身份到另外一个身份的转变，是一个紧张压抑阶段的结束，也是一个肩负责任自食其力的开始。

我们来到大学校园，和刚入大学的学生，即将毕业的人和即将成为研究生的一些年轻人聊聊关于他们的青春。

“紧张”“焦虑” 这是他们在提到高考时候能想到的最多的词，那时候的我们对于未来没有明确的规划, 但是对于眼前的目标都是一致的, 那就是高考，我们孤注一掷，拼命的挤在这唯一的出口。对于选择专业和学校，大家的回答也如出一辙：“不要管别人怎么讲，选择自己喜欢的，好好了解将要学习的专业。”

高中的时候，所有的人都告诉我们，熬过高考一切都会好的。大学就是游乐场么？“不要相信进入大学都会好的，成年人的世界都不容易。” 一个男生如此回答。大学的时光相比较高中来说是自由许多，没有人逼迫你学习，没有人督促你早点回家，更多的是你自己的选择。宅在宿舍打游戏刷剧是选择，参加社团活动比赛也是选择，努力学习做学霸也是选择，以后的人生道路将都是这些选择所造就的。

当问及对于学生时代有没有什么遗憾的时候，“应该少浪费些时间，多学习”“应该多出去走走，看看世界”“应该多参加活动，谈谈恋爱” 几乎每个人的青春学生时代都多少有些遗憾。大学的开放和自由总是会让人短暂的放松，释放天性，但是天性使然的事情并不是自己都满意的。当现实的结果生活的压力真正来临的时候，还是会后悔当时为什么没有让自己变得更强大。

六七月份过去，八九月份就是新生入学的时间，面对这些新鲜的血液，“老腊肉” 们给出了自己的忠告：合理安排自己的时间，对自己的未来有适当规划，坚持自己想要的喜欢的事物，多出去参加活动接受挑战，有条件多出去走走，没事谈谈恋爱。时间是一个循环的神奇的时光机，也可能回到三四年前的学长学姐们的忠告也不谋而合。就像是电影里讲的：“大道理我们都懂，但是还是过不好这一生。” 青春本来就是一个不讲道理也没有办法评判好坏的时光，尽量做到无怨无悔，回忆里有故事就好。

毕业的号角说吹响就吹响，毕业照、散伙饭、毕业晚会、谢师宴……兵荒马乱的就过去了。离开大学这个象牙塔之后的生活你准备好了么？“我希望毕业之后还没有秃头，能在喜欢的城市租一个不大不小的房子，养一只猫，工作稳定。” 一位学广告设计行业的女生这样设想。有没有想过在未来不想变成什么样的人呢？“实习的时候遇到一个颐指气使的女上司，我以后，不管到什么样的地位赚多少钱都要对身边的人保持善良。”“很难想象，以后我们可能终将成为我们所讨厌的人。”

如果用几个词来形容自己的青春，你会想到什么？我想用 “无知无畏” 来形容。镜头里的年轻人们想到 “不留遗憾”“平淡”“混”……你呢，想到什么？