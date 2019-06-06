巴菲特午餐被孙宇晨用 3000 万买走了

6 月 4 日凌晨，他在微博高调宣布了自己拍下沃伦·巴菲特 20 周年慈善午宴的消息，且竞拍价打破了该活动过去 19 年来的最高纪录，达到 456.7888 万美元（约人民币 3154 万元）。

百度科上，他的身份标签包括：北京大学学士；美国宾夕法尼亚大学硕士；锐波科技创始人 ；波场 TRON 基金会发起人；2011 年亚洲周刊封面人物；2014 年达沃斯论坛全球杰出青年；2015 年福布斯中国 30 位 30 岁以下创业者；马云创办的湖畔大学首批学员中唯一 90 后学员……

这一消息让大多熟悉巴菲特的人都感到费解，因为一直以来，巴菲特都是一个坚定的加密货币反对者，而孙宇晨则是一个不折不扣的币圈人。如此对立的立场，也让不少人开始怀疑孙宇晨买下这次午餐的动机，“或许他就是花 3000 万买一则全球范围的大型广告。” 一位币圈媒体人在朋友圈这样评价。

QQ 大会员服务正式上线

PingWest 品玩 6 月 6 日讯：今天，QQ 大会员服务正式上线，提供八项特权：专属优惠包月服务折扣、QQ 成长超快加速、QQ 群专享身份铭牌、专属选炫彩身份标识、QQ 资料卡随心 DIY、超值线下生活福利、专属装扮与众不同、双 VIP 特权自动激活。

QQ 大会员分为 LV1-LV8 八个等级，对应成长值分别为 0、600、1800、3600、6000、10800、32400、46800。

QQ 大会员服务的费用为每月 35 元，连续包月可享受 30 元的八五折优惠价。

微软与甲骨文整合云计算服务

据路透社报道，微软和甲骨文公司宣布，双方已达成一项协议，通过在两家的数据中心之间建立高速连接的方式，让双方的云计算服务协同工作。此次合作的目的是共同吸引云计算市场的大企业用户，联合起来对抗该市场的领先者亚马逊。微软和甲骨文表示，其云计算业务数据中心之间的高速连接将首先从美国东部的设施开始，下一步会扩展到其它地区。

印度官员：印度将在百日内开测 5G 网络

俄罗斯媒体报道称，印度官员近日表示，印度将在百日内开测 5G 网络。印度政府此前宣布，计划在 2020 年前在本国推出 5G 服务。有分析认为，随着印度即将开测 5G 服务，加之众多手机厂商相继推出 5G 手机，印度 5G 市场竞争或将十分激烈。