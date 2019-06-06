工信部今日正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放 5G 商用牌照，标志着中国正式进入 5G 商用元年。

华为表示，为迎接中国 5G 商用，其已做好了充分准备。华为将持续支持中国运营商，并与各界产业伙伴通力合作，共同为 5G 产业创新贡献力量，打造 5G 数字经济新引擎。

中兴表示，将继续秉持自主创新、合作共赢的经营理念，积极参与中国 5G 网络的商用部署和建设，与行业合作伙伴紧密合作，积极推动 5G 业务应用和实践，助力垂直行业数字化转型。助力运营商打造优异的 5G 网络和创新平台，支撑全行业数字化应用，和合作伙伴携手共建 5G 生态圈，共同推进 5G 行业的健康发展。

英特尔回应称，其在全球范围支持 5G 的加速发展。“我们很高兴看到英特尔在中国 5G 网络部署中扮演重要角色，并将继续与中国的科技产业生态拓展合作，支持 5G 不断发展。”

高通表示，将通过技术突破和产品创新，与广泛的生态伙伴一起积极拥抱 5G 机遇，加速全球 5G 商用部署。

OPPO 称已经做好 5G 商用的全面准备，并有信心成为国内第一批推出 5G 商用手机的厂商。 该公司表示其正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持紧密协作，探索挖掘 5G 应用场景，为用户提供极致的 5G 体验。

vivo 表示，其首款 5G 手机已经送至相关实验室进行入网测试，待测试完成之后，将会正式投入市场销售，届时这也将是中国市场上的首批 5G 商用手机。vivo 会持续聚焦消费者需求，与运营商和产业各方聚力合作，为消费者提供好用的 5G 产品。

插图：豆腐/动点科技