华为回复 “5G 牌照发放”：已具备全面领先的 5G 能力

TechWeb 今日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 时代。针对此事，华为表示，华为公司自 2009 年起着手 5G 研究，已累计投入 20 亿美金用于 5G 技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的 5G 能力，也是全球唯一能够提供端到端 5G 商用解决方案的通信企业。

爆料：美团闪购又在布局无人微仓了

从截图的岗位描述中可以看到，该信息来自于美团闪购事业部。据内部人士透露，发布此次招聘信息的未来门店组是闪购业务下提供门店科技解决方案和智能硬件系统的一支团队，而闪购正是美团聚焦本地零售商品及消费者的零售到家外卖平台。

承诺为美国创造上万个就业岗位的富士康 今天被曝出 “跑了”！

当地时间 6 月 5 日，路透社援引美国劳工部的消息称，今年 2 月该部门确认，富士康在印第安纳州削减 155 个工作岗位，是因为该公司已将部分生产转移至墨西哥。观察者网此前报道，去年 11 月 26 日，富士康集团旗下两家子公司——Q-Edge 和 “鸿海物流加州公司” 宣布，计划未来三个月在美国印第安纳州平原市（Plainfield）的工厂裁减 155 名员工。对于上述情况，富士康未予置评。

阿里巴巴完成与 Mail.Ru 交易 将共建俄罗斯最大电商平台

TechWeb 6 月 6 日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴集团周三完成与俄罗斯互联网巨头 Mail.Ru Group Ltd. 的一项交易，两家公司表示将建立俄罗斯最大的电商平台。阿里巴巴集团同意收购一家名为 AliExpress Russia JV 的电商合资企业 48% 的股份。这家新公司的其余股份将由 Mail.Ru、俄罗斯第二大电信公司 MegaFon 和俄罗斯主权财富基金 Russian Direct Investment Fund (简称 RDIF) 共同持有。

微软与甲骨文整合云计算服务 以对抗亚马逊

TechWeb 6 月 6 日消息，据路透社报道，当地时间周三，微软和甲骨文表示，双方达成一项协议，通过在两家公司的数据中心之间建立高速连接，让双方的云计算服务协同工作。这两家公司以大型企业用户为目标，并联合起来对抗云计算领军企业亚马逊的亚马逊云服务（AWS）。