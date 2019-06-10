据新华社报道，6 月 10 日，阿里巴巴国际站（Alibaba.com）宣布启动 “数字化出海 2.0” 计划。

阿里巴巴国际站数字化出海 2.0 阿里国际站是阿里集团的一站式跨境贸易交易服务平台。该计划覆盖了跨境贸易全链路，对阿里国际站在信用担保、支付金融、基础物流和跨境供应链等环节的产品和服务进行了全面数字化升级。其中最核心的是分国家、分行业定向引流，让买卖双方精准匹配。

据悉，2018 年 12 月底，阿里国际站推出了 “数字化出海 1.0” 计划，主要是给中小企业提供基于数字技术的外贸基础设施和商家赋能体系。受益数字化出海，中小企业在阿里国际站的 2019 年 3 月新贸节中迎来井喷式增长——线上交易额、支付买家均实现 100% 增长，线上询盘买家增长超过 40%，来自 114 个国家的买家数增长超过 100%。

相比 “1.0” 版本，“数字化出海 2.0” 在定向流量引入、精准流量匹配、低门槛迅速入驻、金融服务支持、服务费用优惠和物流解决方案等方面做了全面提升。

阿里国际站联席总经理张阔表示，希望通过 “数字化出海 2.0”，至少帮 5 万家中小企业进入外贸 “年出口百万美金” 俱乐部，让中小企业获得和大企业一样的能力，拓展市场规模达千亿美元的新兴出口市场。