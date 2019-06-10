一面是 AI+IoT 技术将万物互联从概念变成了现实，一面是现代物质文明升级后的消费者更加重视居住体验，这也倒逼着不动如山的房地产商们发力开始向智慧地产转型升级, 一场将创新科技与地产行业结合的战役正在拉开。绿地控股与涂鸦智能的战略合作正是在这一背景下为消费者提供智能、舒适的人居生活提供解答。

具体来说，作为中国头部城市建设运营商的绿地将以战略投资人身份投资入股成为其重要股东。同时，绿地还将以 “财务投资+产业战略合作” 的双线模式通过成立合资公司，在智慧城市、智慧小镇、智慧社区、智慧住宅、智慧办公、智慧酒店、智慧园区等领域展开全面高质量战略合作。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，“面向未来思考发展、拥抱科技构筑优势，绿地新一轮创新转型发展中，拥抱 “新科技” 转型 “新物种” 抢跑 “新未来”，已卓有成效。” 这也是依托科创走出一条传统产业转型之路的绿地集团为智慧城市和人居生活不断升级的场景增值服务。

涂鸦智能是一家位于杭州放眼全球的 AI+IoT 平台，作为中立开放的第三方平台提供 一站式人工智能物联网解决方案平台。其独创的 IoTOS 可以 “传统设备” 到 “智能设备” 的研发工作，截至 2018 年 10 月底, 涂鸦智能已服务全球 93000 家客户, 连接超过 1 亿台智能产品投放市场。

据了解，Tuya 全屋智能平台可提供超 3 万款智能产品，目前已经打通 amazon echo、google home、home assistant 通过对使用涂鸦模块的智能设备的赋能标签 “powered by tuya” 就支持连接至涂鸦云在复杂条件下高效拥有智能家庭跨品互联互通的能力。Tuya 全屋现已支持超过 200 多种智能化生活场景的自由拼装，为绿地集团的智能+楼宇/办公/住宅/酒店/商业体/城镇等业务提供多场景 SaaS 系统与高效方案。

未来，双方将在智慧地产领域持续深度合作，加速实现中高端楼盘全屋智能的商业落地，从舒适、健康、安防、节能等多个维度提升住户的智能化生活品质，推动地产行业与未来科技的全面融合，打造智慧人居的服务闭环。目前双方合作的项目已经在浙江、西安的住宅项目地区 部分落地。逐渐还会推广至商业地产、酒店公寓和高端住宅等一系列项目打造智慧人居的服务闭环。