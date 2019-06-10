据新浪科技报道，搜狐宣布旗下社交产品狐友 App 正式版上线，定位为熟人社交，与此同时还希望扩张 90、95 后的社交圈。

搜狐董事局主席兼 CEO 张朝阳表示，除了见面扫过二维码的熟人之外，还可以通过对方的内容发布、互动还有私信逐渐了解，让陌生人变熟人的过程。

谈到与微信的区别，张朝阳表示，在微信熟人你认识不了新的人，狐友上面可以不断认识新的人，而且认识新的人没有给你压力，你可以跟他保持一定的距离。“不是彻底陌生人的社交，现在的需求市场上没有。”

据央视报道，目前，我国正在建设的北斗卫星导航系统进展顺利，计划于 2020 年向全球提供服务。

据悉，从北斗一号向中国提供服务、北斗二号向亚太地区提供服务，到如今北斗三号开启全球化服务进程，从奋起追赶到并跑超越，中国北斗人在短短 20 余年里实现了卫星导航领域的 “惊人飞跃”。

航天科技集团五院北斗三号工程副总设计师、卫星首席总设计师谢军说：“从跟跑到并跑到今天呢，我们部分的功能性能指标已经可以说在国际卫星导航领域里头属于这个领跑这样一个地位。”