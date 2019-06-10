搜狐社交产品狐友正式上线
据新浪科技报道，搜狐宣布旗下社交产品狐友 App 正式版上线，定位为熟人社交，与此同时还希望扩张 90、95 后的社交圈。
搜狐董事局主席兼 CEO 张朝阳表示，除了见面扫过二维码的熟人之外，还可以通过对方的内容发布、互动还有私信逐渐了解，让陌生人变熟人的过程。
谈到与微信的区别，张朝阳表示，在微信熟人你认识不了新的人，狐友上面可以不断认识新的人，而且认识新的人没有给你压力，你可以跟他保持一定的距离。“不是彻底陌生人的社交，现在的需求市场上没有。”
北斗导航系统计划 2020 年提供全球服务
据央视报道，目前，我国正在建设的北斗卫星导航系统进展顺利，计划于 2020 年向全球提供服务。
据悉，从北斗一号向中国提供服务、北斗二号向亚太地区提供服务，到如今北斗三号开启全球化服务进程，从奋起追赶到并跑超越，中国北斗人在短短 20 余年里实现了卫星导航领域的 “惊人飞跃”。
航天科技集团五院北斗三号工程副总设计师、卫星首席总设计师谢军说：“从跟跑到并跑到今天呢，我们部分的功能性能指标已经可以说在国际卫星导航领域里头属于这个领跑这样一个地位。”
华为在全球多地注册 “hongmeng” 商标
据外媒 huaweicentral 报道称已经确认华为已经在全球多地的知识产权组织中提交了 “HongMeng” 商标申请，具体注册国家及区域如下：加拿大、墨西哥、西班牙、土耳其、韩国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、菲律宾、欧洲国家等。
huaweicentral 表示，华为提交相关名称的商标已被归类为一系列子类别，包括 “操作系统”，这与中国商标申请类似。注册信息显示该 “操作系统” 还支持各种平台，包括笔记本电脑，智能手机，平板电脑，SmartWatches，可穿戴设备，物联网等。
印度拟法案：购买持有比特币等数字货币可判 10 年监禁
据外媒报道，印度政府部门正在就《禁止加密货币和官方监管数字货币 2019 年法案》进行讨论。
一旦通过这个法案，那么在印度持有、购买、出售比特币等数字货币都是犯罪行为，而且刑罚非常严厉，可以判处 1 到 10 年监禁。如果法案通过，那么印度有可能成为第一个立法打击比特币等数字货币的国家。
三星的可定制冰箱有 9 种颜色和 8 种尺寸
据中关村在线报道，近日，三星公布了 “PRISM” 计划，即 “定制家电新时代”。
三星推出的第一款产品是 BESPOKE，这是一款用户可以选择材料、颜色、尺寸以及其他功能的冰箱。该款定制冰箱有九种颜色和三种不同的纹理的门，它还有 8 种尺寸可供选择。目前还没有定价，上市时间也尚未得知。
三星消费电子部门总裁兼首席执行官 Hyun Suk Kim 表示：“这一代人，尤其是千禧一代，有一种日益增长的趋势，那就是我们把个人品味和体验放在首位。”“通过该计划，我们正在反映这一趋势，并希望三星能够成为一个棱镜式的媒介，能够反映每一种多彩的消费者生活方式。”