华为 “鸿蒙” 操作系统在多国注册商标

在遭到美国政府制裁后，华为的自研操作系统一直备受关注。8 日，专门报道华为新闻的 “Huawei central” 网站披露，华为已在全球几乎所有可能的知识产权组织提交了 “HongMeng（鸿蒙）” 商标申请。该网站称华为已在加拿大、墨西哥、韩国、澳大利亚等多个国家提交商标申请，且申请已被归到 “操作系统” 类别之下。申请信息显示，华为操作系统将支持各种平台，包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑以及物联网设备等。

特斯拉对部分标准版 Model 3 软件降级 中国市场不受影响

6 月 9 日，记者从特斯拉相关负责人处获悉，近期特斯拉正对已交付的部分标准版 Model 3 进行软件降级，以限制这些车辆的续航里程和部分功能。因为按照价位，该版本车型无法享受到高价版本才有的功能和配置。由于标准版 Model 3 尚未面向中国市场销售，因此本次软件降级并不影响中国市场。

消息称苹果将收购 Drive.ai 引入更多自动驾驶人才

6 月 10 日消息，据国外媒体报道，消息人士称苹果公司正准备收购自动驾驶初创企业 Drive.ai。知情人士表示，这宗交易将为苹果带来更多拥有自动驾驶汽车技术经验的工程师。目前还不清楚苹果为这笔交易支付了多少资金。据 Pitchbook 的数据，自 2015 年成立以来，Drive.ai 已经筹集了约 7700 万美元的资金，2017 年其估值约为 2 亿美元。

外媒：谷歌称继续推动华为禁令可能带来美国国家安全风险

6 月 10 日消息，据国外媒体报道，谷歌警告称，如果美国政府继续推动针对华为的禁令，就面临美国国家安全受损的风险。制裁措施短期内将令华为受损，但业内人士称，这可能迫使华为– 及其他中国企业– 开发更多自有技术以自力更生，长期内将损害到谷歌等美国企业的主导地位。

联通试商用 VoLTE：0.1 元/分钟 暂不支持 iPhone

6 月 10 日消息，相较于中国电信和中国移动来说，中国联通在推行 VoLTE 商用的速度上显得很缓慢，不过从 6 月下旬开始，这项服务将在全国正式开始试商用，VoLTE 是一种基于 4G 网络的 OP 数传输技术，借助 4G 网络可以提供更高质量的视频通话，4G 可视电话的抖动率比社交软件低 70%。