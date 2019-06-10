优客工场今日宣布，前微软亚洲研究院青年科学家、火箭办公创始人兼 CEO 韩铮正式加入优客工场，担任优客工场首席科技创新官。韩峥将主要负责与智能办公相关的硬件和软件系统的预言、设计和研发，并配合公司整体计划进行部署、升级和技术运营。

以下为官方提供的韩铮介绍内容：

韩铮毕业于北京航空航天大学并获得北京航空航天大学和微软亚洲研究院联合培养博士学位，主要研究无线传感器网络和移动操作系统，期间申请并持有超过 40 项专利，其中超过 20 项美国专利。

韩铮拥有丰富的研究经验，并屡获佳绩，自 2004 年起设计并开发了用于手机通话的背景降噪处理创新项目，相关中国专利被三星（中国）收购。2006 年至 2007 年，在微软亚洲研究院由潘爱民指导进行 Windows 操作系统内核性能相关研发。并参与了 Windows 白皮书《Windows Internal》第四版中文版的翻译工作；2007 年至 2009 年，在微软亚洲研究院无线网络组进行无线传感器网络和分布式文件系统的相关研究。

韩峥创业经历同样丰富，2009 年创立主要研究体感游戏控制器公司——北京泽普泰克科技有限公司，主要研究体感游戏控制器。从 2011 年开始，他作为 ZEPP 的创始人在全球率先发布智能运动传感器和相关 app，ZEPP 在 2018 年被纽交所上市公司华米科技（NYSE：HMI）收购。随后，2017 年底韩峥作为联合创始人创建 MeloInc.（火箭科技）。