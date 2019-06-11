6 月 10 日，拳头游戏发微博表示，《英雄联盟》的自走棋玩法模式 “英雄战棋” 即将登场，并将于本月推出测试服。

根据官方说明，英雄战棋将会是一个回合制策略游戏模式，在该模式中玩家将会与其他七名对手进行一场各自为战的生存竞赛。玩家需要自己组建强力的团队，为自己赢下一轮又一轮的挑战，成为最后一个立于战场之上的人，获得最后的胜利。

以下是英雄战棋的游戏机制：

每一轮开始前玩家会有机会使用金币招募联盟中的英雄。随着游戏的进行，玩家的队伍会越来越强，同源或同职业的英雄会为玩家解锁各种特性。另外，当玩家招募 3 个相同的英雄时可以融合并升级为超级英雄，3 个相同的超级英雄可以融合升级为终极英雄。

玩家的英雄们会前往对方团队的棋盘征战（或者是对方来到玩家的棋盘）。战斗中玩家的英雄们会自动移动、攻击、释放技能。和其它的游戏模式一样，团队的阵容和站位会决定成败。

每轮结束后玩家会获得金币奖励。有时候会触发特殊事件，所有玩家会聚在一起，从一队各有长处的英雄中选择。玩家们将会以与排名相反的顺序选择，给落后的玩家翻盘的可能。争取连胜，避免损失生命值。活到最后即为胜利。过程中不要忘记发表情。

此外，该游戏将迎来全新的个性化选项：小小英雄。这些小东西们将是玩家在英雄战棋模式中的化身，能跳舞、能做表情、有各种动画，基本上就是炫耀资本。在玩家完成前几局游戏以后，可以通过单纯地玩游戏来解锁首个小小英雄。

在用过唯一一次机会获得了免费小小英雄以后，玩家还可以在商城购买其他种类，售价 750 点券，首发共 6 款：

如果你还没有被小小英雄征服，那么请期待未来上架的更多品种，它们将和皮肤一样随着版本更新定期上新。另外，对于那些追求特立独行的玩家，我们将提供稀有小小英雄蛋，售价 490 点券。小小英雄蛋将包含同一品种的特殊变种，将会让它像英雄战棋里的英雄那样融合进化，升级模型和特效。

小小英雄还将和玩家一起进入嚎哭深渊，当玩家进行大乱斗的时候，他们会在旁边为你加油助威。