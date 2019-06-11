6 月 11 日，知乎 App 6.0 正式上线 。

新版本在 iOS、Android 端同步上线，变化主要包括两个层面。外观界面上，呈现为信息架构调整优化，目的是更加清晰地对功能和场景进行整合，进一步提升用户体验。内涵生态上，则推出了新产品「众裁」，邀请用户一起参与社区争议解决，共同推进社区规范的演进，在社区规模不断扩大的同时，强化社区共识。

旧版本的知乎 App 底部导航栏，从左往右依次是「首页」「想法」「会员」「消息」「我的」5 个入口。新版界面调整为「首页」「会员」「+」「消息」「我的」，并对其进行信息调整。

除此之外，新版本还在内涵生态建设上增加了新的产品和功能——「众裁」。「众裁」即众人裁判，其初衷就是进一步深化这一理念，让用户更多参与到社区管理中，共同维护社区氛围。未来，一些争议性问题，会由多位众裁官共同判定是否违规，被判违规的内容会基于规范被自动处置。知乎团队也会基于参与和投票情况，推进社区规范的演进。

众裁官的申请正逐步开放，部分盐值高于 500 分且 30 天内无违规行为的用户可进行申请，通过资格考试后，即可成为众裁官。为了保障众裁制度的顺利运行，知乎也设计了一些有效的机制，来避免可能出现的不当行为。比如，与事件相关的当事人不能参与众裁；众裁官需遵守相应的众裁规范等。

「众裁」是知乎「海盐计划」的一部分，「海盐计划」的核心思想是邀请用户与知乎携手共建、共治与共赢。目前，「众裁」尚在试运行阶段。