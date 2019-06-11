2019 年 5 月 30 日，由利程坊和动点科技联合主办的 Hello Future Summit 遇见未来峰会在上海圆满落幕。峰会现场汇聚众多全球著名时尚品牌掌舵人以及深耕人工智能与创业创新的科技界巨头，多种视角共同透视未来。持续沸腾 8 小时的大会共吸引了 2000 多人次的观众到场参与，共计 35 家创业企业参展，并有来自科技、时尚、生活方式领域近 20 位行业领军人物参与峰会主论坛分享。本次大会汇集资生堂、海尔、沃尔玛、万豪国际集团、中国新天地等十余家国际知名品牌，吸引界面、搜狐科技、Zaker、上海生活时尚频道、投资界、亿欧等 20 余家科技时尚垂直领域优秀媒体竞相报道。此外，峰会线上实时直播浏览量达 13 万。

图为利丰首席运营官朱为众

峰会开始，由利丰首席运营官朱为众为本次峰会开场致辞。他提到，现在发展最快的市场，最大的市场，最成熟的市场，将要取代美国的市场是中国，所以未来在这里。科技、时尚已经完全融为一体，小众品牌已经成为一个大众趋势，越来越多的人要选择自己的品牌。以及现在消费者行为的不同，中国的消费者，中国的科技，中国的时尚，现在已经完全颠覆了零售业。同时表示今天的中国是无国界的工厂，很可能是中国的设备、很可能是中国的公司，很可能是中国的供应链。

图为中国新天地执行董事张斌

随后，中国新天地执行董事张斌和我们聊聊创新生态塑造未来活力之城的话题，张斌先生表示一个城市和一个区域要可持续的发展，更加重要培养和发觉好的内容，让产业逻辑逐步形成。

图为圆桌会议：宝马中国政府事务高级经理耿康、携程旅行网创新事业总监冯跃、万豪国际集团亚太地区用户探索副总裁路筠

在圆桌会议未来出行话题中，宝马中国政府事务高级经理耿康表示安全是宝马做自动驾驶最根本的想法，宝马在德国成立了数据中心，专门支持自动驾驶，利用 VR 的技术在不同环境下测试保证整个自动驾驶可靠性。面对消费升级的现象携程旅行网创新事业总监冯跃表示因为任何消费升级，无论是行业，千人千面不一样，年轻人现在进来就是为标化，而且要多元化。而万豪国际集团亚太地区用户探索副总裁路筠觉得消费升级最根本的原因，大家把自己时间放在哪里，愿意把自己的精力放在哪里，现在所谓的消费升级一方面不但是买一些包包或者是化妆品，更多的趋势转变到体验类的东西。

唯链科技联合创始人兼 CEO 陆扬

在 when fashion meets blockchain 话题中，唯链科技联合创始人兼 CEO 陆扬表示，企业怎么去做区块链，欧美企业相对来说比较成熟一点，他们经历了几个步骤，第一个步骤正规的公司，不管是大的公司，可以提供解决方案帮你去分析什么是区块链，区块链怎么帮助这个企业，在企业有什么样的机会。第二步针对分析去做 POC，就是概念验证的方向。基于概念验证成功基础上，再进一步去看怎么按照计划一步一步去推。一个正确或者一个非常专业的步骤，可以帮助企业去更好理解，更好去发现区块链到底带来什么价值。

除此之外，主会场中沃尔玛中国战略总监雷皓、WeWork 大中华区总经理艾铁成、涂鸦 TMT 创新事业部负责人陈钱江等大咖也同场汇聚智慧、分享心得。

特色展区

Hello 创业大街

在特色展区中和 Hello 创业大街中，由构建全球工作空间网络的 WeWork、非凡的新零售体验店 8XP、致力为零售品牌打造数字化全渠道的帷幄匠心、全球化智能品台涂鸦智能、用数字化技术惊艳生活的罗兰 DG、小众香水沙龙的 minorité小众之地为参会者带来了不一样的品牌体验，现场热闹非凡。

同时，利程坊创新生态合作伙伴 nodespace 加速成果、加速营毕业典礼（DemoDay）中，入驻在动点科技上海 NodeSpace 的供应链、新零售新锐在峰会现场与参会者共同分享创业丰硕成果，感受优质项目的成长。企业管理者合作和共享产业策略的企业创新研讨会、与创新大咖面对面深入探索和讨论行业方向 Mini Talk 小小说等会场丰富环节为峰会增添了不一样的色彩。

Hello Future Summit 遇见未来峰会完美落幕，现场数千名参会者和创业创新者对未来生活、时尚、科技的趋势都有了全新的见解。峰会诸多嘉宾的风采让参会者深切感受到未来已来，创新改变生活。他们的智慧观点启迪更多创新创业者，助力生活更好地拥抱未来！