HTC 今天发布了新款手机 U19e，这款手机没有采用全面屏设计，上下保留了黑边，屏幕尺寸为 6 英寸（18:9），可以播放 HDR 10 内容，后盖采用半透明设计。主相机为 1200 万 + 2000 万像素组合，支持 2 倍光学变焦；前置相机为 2400 万 + 200 万组合，支持 AI 美颜。

U19e 采用骁龙 710 处理器，配备 6GB RAM + 128GB 存储空间、3930mAh 电池（Quick Charge 4.0 快充），运行 Android 9.0 Pie，此外还搭载了 HTC BoomSound Hi-Fi 震撼音效。

HTC U19e 有紫色和绿色可选，售价是 14900 元新台币（约人民币 3280 元）。

此外，HTC 还推出了 Desire 19+，这是一款入门级产品，采用一块 6.2 英寸水滴屏，搭载 1300 万 + 800 万 + 500 万三摄，自拍相机为 1600 万像素，处理器为联发科 Helio P35，3850mAh 电池，有 4GB RAM + 64GB ROM、6 + 128 两种版本，颜色有蓝色和白色，9990 元新台币起售，将于 7 月开卖。