6 月 11 日消息，华米科技日前（NYSE：HMI）在京正式发布了两款旗舰新品，分别面向智能通话和健康监测领域。其中，AMAZFIT 智能手表 2 系列支持三大运营商的独立通话，拥有陶瓷机身和 2.5D 水漾屏；AMAZFIT 米动健康手表搭载全球智能穿戴领域第一颗人工智能芯片「黄山 1 号」，支持 7×24 小时心律不齐（含房颤）检测和远程医疗指导服务，同时也开创了健康手表这一全新的细分品类。

AMAZFIT 智能手表 2

外观设计方面，AMAZFIT 智能手表 2 创新性地采用了微晶锆陶瓷作为表身，比不锈钢还要硬，可以很大程度上避免表身刮伤。AMAZFIT 智能手表 2 还配备了一块 1.39 英寸的 AMOLED 炫彩大屏，PPI 高达 326，454*454 的分辨率，这块屏幕被命名为 2.5D 水漾屏。

功能上，基于 Qualcomm® Snapdragon Wear 移动平台，AMAZFIT 智能手表 2 实现了 4G LTE 独立通信功能，eSIM 同时支持了移动、联通和电信三大运营商，续航可达 28 小时；此外，AMAZFIT 智能手表 2 还内置了 NFC 芯片，不仅可以刷公交、刷地铁，还能够刷门禁、刷银行卡，独特的 eID 功能是由公安部第三研究所签发的公民网络电子身份标识，可以让用户省去来回掏身份证的麻烦；AMAZFIT 智能手表 2 同样内置了 GPS ，支持跑步、健走、室内跑、室内骑行、椭圆机、登山、户外骑行、足球、跳绳、越野跑等十种运动模式，可以精准记录运动轨迹，丰富手表的使用场景。

健康方面，AMAZFIT 智能手表 2 ECG 版 中加入了 ECG 心电传感器，可以全面深度地测量心脏健康情况，只需 60 秒就可以获得一张非处方心电图。不仅如此，AMAZFIT 智能手表 2 还搭载了「黄山 1 号」芯片，并配置了 RealBeats™ AI 生物数据引擎，能够更加精准实时的守护用户的心脏健康；AMAZFIT 智能手表 2 还整合了 huami-PAI™ 健康评估系统，能够评价用户每天的有效活动量对健康的贡献。通过 huami-PAI™ 健康评估系统，可以优化用户心肺健康水平，让每个人通过 AMAZFIT 智能手表 2 更多的关心家人，更好的关爱自己。

AMAZFIT 米动健康手表

AMAZFIT 米动健康手表是 AMAZFIT 健康手表系利的开山之作。这款手表配备了全球智能穿戴领域第一颗人工智能芯片「黄山 1 号」和 ECG 心率传感器，搭载了 RealBeats™ AI 生物数据引擎等算法，支持米动健康云服务 1.2。能够进行非处方心电图测量和 7 x 24 小时心律不齐（含房颤）监测，还能得到医学专家的远程指导，随时随地守护心脏健康。

健康手表需要准确、连续的健康数据采集能力，AMAZFIT 米动健康手表采用华米科技自主研发的高精度生物追踪光学传感器——BioTracker™ PPG 传感器，能 24 小时不间断地以 50 Hz 的采样率进行心率数据采集，检测间隔时间短，监测数据精度更高，哪怕是一瞬间的心律异常，AMAZFIT 米动健康手表也不会错过。

AMAZFIT 米动健康手表还搭载了 ECG 心电传感器，并创新性地采用四面环绕按压式设计，手表表框四周都有金属片，用户可以用更自由的姿势进行测量，同时也增大了金属接触面积，降低阻抗，让 ECG 信号更加精确。

得益于「黄山 1 号」的 RealBeats™ AI 生物数据引擎，AMAZFIT 米动健康手表能够实现生物特征本地身份识别、ECG 心律不齐（含房颤）本地实时甄别以及 PPG 心律不齐（含房颤）本地实时甄别等功能，提高了心脏健康监测的精确性和效率，能够在最短时间将结果反馈给用户。

在华米科技与北京大学第一医院心血管内科合作的针对 290 例病例的研究中，对比医用心率测量金标准 12 导联心电图检测结果，RealBeats™ AI 生物数据引擎的 ECG 房颤判断的准确率达到了 97.24%，PPG 房颤判断的准确率达到了 95.52%。

AMAZFIT 米动健康手表还首次加入了 NB-IoT（窄带物联网）通信模块，可以自动将 24 小时连续心率、步数、睡眠状况等数据通过 NB-IoT 通信模块同步至云端。当手表监测到心脏发生房颤、静息状态下心率异常、意外跌倒等紧急状况时，也会通过 NB-IoT 通信经云端迅速发送提醒信息给预设的紧急联系人。

实现 AMAZFIT 米动健康手表全天候健康安全保护的基础是华米产品一贯强大的续航能力。在全天 PPG 心率监测开启的情况下，AMAZFIT 米动健康手表仍能达到 7 天超长续航，真正实现 7 X 24 小时健康监测。同时，AMAZFIT 米动健康手表还可以本地储存 60 分钟 ECG 数据，满足一个月的 ECG 数据存储需求，省去每天打开手机 App 同步数据的烦恼。

此外，AMAZFIT 米动健康手表还配备了一块 1.28 寸的反射式彩色显示屏，在阳光下也可以清晰显示，机身重量也仅有 25 克，能够提供近乎无感的佩戴体验。

7 X 24 小时不间断地数据采集，实时本地发现健康问题，支持独立联网报告紧急健康事件并获取医疗救助，AMAZFIT 健康手表用这三个标准开创了健康手表这一全新的分支品类。从监测、分析到数据服务，华米科技通过 AMAZFIT 米动健康手表形成了完整的数据价值闭环。

多领域联名合作 探索智能手表更多可能性

在保障用户基础功能体验的情况下，AMAZFIT 智能手表 2 通过多领域不同方向的深度联名合作，为用户提供多种创意功能玩法。

6 月 10 日，华米科技宣布与小鹏汽车展开合作，AMAZFIT 智能手表 2 成为小鹏 P7 的数字车钥匙，实现 P7 的无钥匙进入和无钥匙启动。未来，双方将共同探索智能可穿戴设备与智能汽车的多场景联动，为用户的智能化生活带来更多便利。

在 AMAZFIT 智能手表 2 上，华米科技与腾讯云合作，使用户可以在智能手表 2 上独立使用 QQ、QQ 音乐，并支持多达 14 种不同语言的直接翻译，让用户做到扔掉手机听着 QQ 音乐去跑步。这些功能会从今年三季度开始陆续上线。

此前，华米科技宣布漫威影业合作引起了业内和漫威迷的广泛关注。在此次发布的 AMAZFIT 智能手表 2 上， 华米专门也打造了复仇者联盟系列限量版，全球限量发售 5000 块。定制款的表带上装饰有初代漫威英雄的 LOGO ，采用白色陶瓷表身，是对已经完结的第三阶段漫威系列电影的一次致敬。

坚持 “云+端+芯” 企业核心战略 打造 “三位一体” 健康云服务

华米科技创始人、董事长兼 CEO 黄汪强调，「硬件只是产品的基础，真正的智能硬件，一定要有健康云服务，才能形成一整套的服务闭环，帮助用户更好地维持健康的身体水平。」

截至今年 5 月份，华米科技米动健康云服务累计分析的心电图数据，经医生确认的心电图异常超过了 56000 条，通过 AI 和医生的双重筛查确认为房颤的心电图超过 19000 条，证明了米动健康服务是真正有价值的健康服务。

基于这种理念背景，华米科技更新了米动健康云服务 1.2 ，并将现有的云服务升级成银卡、金卡、白金卡等三个不同类型的 VIP 卡，以方便用户可以在其中寻求到最适合自己的米动健康云服务，同时也有利于医疗和健康资源的协调，从而提供更高效率的服务。

精准的可穿戴硬件设备，加上全新米动健康云服务，完善的软件体验以及在上游半导体芯片行业的积累，华米科技正在以前所未有的规模和精度实现人类的自我量化，完善云+端+芯企业战略，以科技的力量推动全球每个人享有更好的运动、健康和医疗服务，帮助更多人变得更健康。

AMAZFIT 智能手表 2 标准版售价 999 元，复仇者联盟系列限量版售价 1499 元，配备「黄山 1 号」协处理器的 ECG 版本售价为 1299 元。AMAZFIT 智能手表 2 ECG 版搭配三张不同级别的 VIP 卡价格是银卡 1499 元/年，金卡 1799 元/年，白金卡 5199 元/年。AMAZFIT 智能手表 2 标准版将于 6 月 11 日 16 点在京东、天猫、华米科技微商城、小米有品开启预约。复仇者联盟系列限量版、AMAZFIT 智能手表 2 ECG 版将在 7 月开售。

AMAZFIT 米动健康手表的价格是 699 元，搭配三张不同级别的 VIP 卡价格是银卡 899 元/年，金卡 1199 元/年，白金卡 4599 元/年，将于 7 月在京东、天猫、华米科技微商城、小米有品上线。