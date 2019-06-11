由于美国的出口管制禁令，Google 被禁止授权华为使用 Google Play 等 Android 平台核心服务，其中包含 Android 官方应用商店 Google Play Store。据 Neowin 报道，华为也在着手解决这一问题，除了推出自己的操作系统，它还在努力为用户提供另一个应用商店 “AppGallery”。

XDA-Developers 的一则报道称，华为已经向开发者发送邮件，要求他们在 AppGallery 上发布应用，华为表示，它的应用商店拥有 2.7 亿活跃用户。华为还承诺，如果开发者决定加入华为阵营，他们将得到全面支持。

在中国以外的市场，Google 服务几乎是 Android 手机不可缺少的一项功能，而且 Google 还为它推出了用来扫描恶意程序的 Google Play Protect 服务。Google 曾表示，没有 Google 服务的华为手机将不包含 Google Play Protect，这会使手机更容易被入侵。

华为 2018 年 8 月在中国国家知识产权局商标局注册了 “鸿蒙” 商标，并在 2019 年获得批准。还有消息称，华为不久前还在加拿大、西班牙、墨西哥、韩国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、土耳其、菲律宾和一些欧洲国家提交了 “HongMeng” 商标申请。

题图：Huawei Mobile Services/YouTube