自动驾驶科技公司 Nullmax（纽劢科技），昨日正式发布了面向量产的 MAX 自动驾驶系统解决方案，旨在推动自动驾驶在中国市场的大规模应用。

Nullmax 2016 年创立于美国硅谷，2017 年初在上海设立总部公司，是国内最早获得美国加州自动驾驶路测牌照的公司之一，同时在上海及硅谷部署了自动驾驶开发团队和测试车队。据悉，MAX 是国内首个对外发布的系统化自动驾驶解决方案，也是国内少有的采用 Xavier 计算平台的完整自动驾驶解决方案，预计在 2020 年前后进行量产。

作为一套乘用车前装自动驾驶方案，MAX 可以帮助车辆实现高速代驾（HWP）、拥堵跟车（TJP）、自主泊车（AVP）等场景化的自动驾驶功能，并支持更新升级和定制化。该方案使用成熟的车规级传感器、嵌入式芯片以及符合行业标准的软件和算法，具有安全、高效、经济等特点。

MAX 采用视觉为主的多传感融合感知，使用摄像头、毫米波雷达和超声波雷达作为主要传感器，并搭载了驾驶员监测系统。在软件算法方面，MAX 全部使用了公司自主研发的关键技术，除了感知融合、决策规划、控制等子模块外，还有性能远优于常规平台架构的 MaxOS 平台。

这套系统化的 MAX 方案有着全方位的 ODD（设计运行域）、OEDR（目标和事件监测及响应）的考量，以及一套涵盖条件监测、警报系统、接管、最小风险状态等在内的完整系统运行机制，并通过影子系统进行持续的学习。同时，MAX 也是一套高度安全可靠的方案，充分考虑了功能安全、预期功能安全和网络信息安全。

Nullmax 首席执行官徐雷表示：“我们一直希望通过自动驾驶的普及，在出行领域推动安全和交通的变革，以安全、高效、经济的方式，让自动驾驶走进每一个人的生活，而 MAX 就是我们践行理想的第一步。中国已然开始了通向未来的出行变革，MAX 能在其中推动自动驾驶的大规模应用，为行业提供极具竞争力的前装量产方案。”

作为自动驾驶方案供应商，Nullmax 将为 Tier 1 及 OEM 供应前装的 MAX 方案，推动自动驾驶在中国市场的大规模应用。预计在 2019-2020 年，MAX 将进行量产定点，在随后的两年内开始投产（SOP），并持续地进行产品优化和 OTA 空中升级。

与此同时，Nullmax 也将通过 MAX 在前装领域的量产化应用加速共享出行的落地。目前受限于安全和成本问题，自动驾驶出租车（Robo-Taxi）在行业内仍处于小规模的商业化探索。Nullmax 将借助 MAX 在前装领域的大规模运营经验，持续地优化正在进行中的共享出行产品和项目，进一步提升方案的安全性并降低成本。