每月 14.99 美元，育碧推出 UPlay+ 游戏订阅服务

据 Ars Technica 报道，E3 发布会上，育碧（Ubisoft）宣布了一项名为 UPlay+ 的游戏订阅服务，通过订阅该服务，玩家将能够畅玩育碧超过 100 个游戏。

这项服务每月 14.99 美元，9 月 3 日首先在 PC 平台推出，2020 年还将支持 Google Stadia。

育碧表示，目前 UPlay+ 服务支持的游戏包括新推出的《看门狗：军团》、《幽灵行动：断点》等，当然《刺客信条》系列、《波斯王子》系列、《孤岛惊魂》系列等老游戏也在支持范围内。

Google Stadia 将让发行商在其上提供自己的游戏订阅服务

Google 的云游戏平台 Stadia 负责人 Phil Harrison 在 YouTube 的 E3 Live 采访中表示，第三方游戏订阅服务将能够经由其平台来提供服务。Harrison 表示他希望游戏发行商能够 “在相对较短的时间内” 开始考虑他们自己的订阅服务，并且 Google 将 “在（其）平台上支持它，我们将会在适当的时候进行情报披露。”

Harrison 没有说明哪些发行商会通过 Stadia 提供订阅服务。Electronic Arts（EA）将是其中的一个主要候选者。EA 旗下有 EA Access，这项订阅服务允许用户在 Xbox One 上（很快会在 PS4 上推出）下载他们发行的大部分游戏。EA 已经确认其将通过 Stadia 提供游戏，不过该公司尚未公布具体会有哪些游戏。

消息称字节跳动将自研重度游戏

据 “晚点 LatePost” 报道，目前字节跳动成立了一个百人团队，挖了一些牛人，开始了以自研游戏为主的 Oasis 项目（绿洲计划），在内部这个项目也被称为 “憋大招”。

与此前该公司开展的小游戏和休闲游戏不同，“绿洲计划” 主要针对的是重度游戏的开发。

这项计划由严授所带领的战略与投资部门负责。目前，王奎武是 Oasis 负责人，向严授汇报。俞佳此前是 Oasis 负责人，目前是重点项目 Rgame 负责人，Rgame 是正在开发的游戏代称。该项目已在 5 月启动 9 个提案进行 demo 开发。

法拉第未来与第九城市合资的新能源汽车项目落户呼和浩特

第九城市发布公告称，已经和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区发展领导小组办公室签署战略合作磋商备忘录（简称 “备忘录”），双方就法拉第未来（Faraday Future）和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在沙尔沁工业区的落户及发展，进行战略合作。

根据备忘录，呼和浩特沙尔沁工业区将为合资公司项目预留不少于 5000 亩土地供应，并支持合资公司获取新能源乘用车整车生产资质。同时，九城和呼和浩特沙尔沁工业区将共同设立新能源产业基金，九城及其下属企业出资不低于 5 亿元人民币（包括购买工业用地、商业用地的资金），政府出资不低于 15 亿元人民币（包括资金补贴、基础设施、其他商业配套建设等），并投入产业相关投资和运营。

呼和浩特沙尔沁工业区协调对于新能源项目融资贷款 40 亿，推荐当地产业资金及银行给予无息、贴息或低息贷款支持。

备忘录签定双方将以最大努力在约定期间内达成协议，备忘录有效期为三个月。

美团打车 app 已并入美团主应用

上线打车 “聚合模式” 之后，美团已经将美团打车 app 并入美团主应用中。正如新浪科技提到的，目前在 App Store 和 Android 应用商店已经无法搜索到美团打车 app。其中在 App Store 的搜索结果中只有美团打车司机端。

美团方面称，在聚合模式下 “更注重用户吃喝玩乐行的场景打通”，要 “帮助用户更顺畅地享受一站式生活服务体验”，该公司同时表示这一做法 “与公司涉足出行领域的初衷保持一致”，未来新开通城市的聚合打车服务也只会在美团 app 上线。