众所周知，一年前的日本通过了史上最严的共享住宿法律。不过这并没有影响 Airbnb进一步增强其作为全球最受欢迎旅游目的地之一x 吸引力的决心。为此制定的“日本 2020” 计划，投入了超过 3000 万美元在日本市场推行了一系列的战略举措，支持日本在 2020 年冬奥会之前完成每年吸引 4000 万人次游客的目标。近日发布了爱彼迎日本社区的最新增长数据：

房源数量创新高： 自新法生效以来，我们一直努力建设住宿共享社区，打造便利的工具和服务，帮助地产经理、精品酒店和房地产经纪人等住宿领域的参与者加入我们的平台。如今，我们在日本已经有大约 50,000 个房源，并在酒店和日式旅馆等传统住宿拥有超过 23,000 间客房。总计 73,000 间房间为我们忠诚的全球房客网络带来了自爱彼迎进入日本市场以来最多的住宿选择。

更多目的地： 我们在日本发展最快的市场是 “东京——大阪——京都” 黄金路线以外的众多城镇，这也让旅游业的红利惠及到了日本的更多地区。千叶县的松户市是我们全球最热门的旅游目的地之一，今年夏天的预订量比去年同期增加了 476%。

更多入境旅客： 在今年第一季度，东京和大阪跻身全球十大热门旅游目的地之列。

更多出境旅客： 爱彼迎逐渐成为日本出境游游客的主流选择之一，越来越多的当地人开始选择爱彼迎。2019 年上半年，使用爱彼迎出境旅游的日本旅客人数同比增长 45%。

爱彼迎首期与来自各行各业的 36 家企业结成联盟，以更好地为房东和房客提供服务。 现已有超过 117 家公司加入到了 “爱彼迎合作伙伴” 计划当中，将共同推动日本非传统住宿行业的发展。

“爱彼迎合作伙伴” 计划成员包括一些日本最知名的大型公司

Panasonic Homes： 作为日本最大的房地产开发商之一，Panasonic Homes 计划建造专门用于短期租赁的公寓。我们将与 Panasonic Homes 合作，为我们的全球房客网络提供这些住宿服务。

HouseDo ： 该房地产连锁公司在全国拥有 580 家分店，能够为面临长期租赁入住率下降的业主提供空房空屋短租服务。

除此之外，为了成为更好的社区和政府的优秀合作伙伴 ,Airbnb 还在合规性方面处于行业领先地位。宣布与东京、乃至整个日本的热门旅游目的地新宿区建立新的合作伙伴关系。透过这项谅解备忘录，爱彼迎将与新宿区政府合作举办一系列研讨会，旨在帮助房东履行法律义务，探索爱彼迎社区满足当地需求的各种方式。 该举措之前也已经与包括涩谷区、千叶市、大分县和釜石市在内的多个日本城市并行。