亚马逊推出了新款儿童版 Echo Dot，该款产品基于去年秋发布的第三代 Echo Dot，拥有改进的音质和设计。与上一代 Echo Dot Kids Edition 一样，新款产品采用更活泼的配色，此次采用的是彩虹和雾面蓝。

儿童版 Echo Dot 具有针对适龄儿童的体验，包括针对问题的不同回答、基于语音的教育游戏以及以儿童为主的播客内容。儿童版包含一年的亚马逊 FreeTime Unlimited 订阅服务，提供 1000 多种 Audible 有声读物、来自索尼和迪士尼的优质 Alexa 技能、播客以及其他儿童友好的内容。家长可以选择年龄段来对内容访问进行限制，当然也可以设定使用时长，以及 Alexa 何时提供回复的时间限制。

亚马逊还在儿童版产品中增加了 Alexa 技能蓝图（Alexa Skill Blueprints）功能，让孩子们可以构建自己的 Alexa 体验。

儿童和隐私权倡导组织此前向美国联邦贸易委员会提起诉讼，声称 Echo Dot Kids 非法记录和存储儿童的谈话数据。亚马逊则否认其设备违反了儿童在线隐私保护法（Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA）。

Echo Dot Kids Edition 售价 69.99 美元（约人民币 490 元），将于本月晚些时候发售。

Echo Dot 亚马逊 儿童