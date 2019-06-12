亚马逊推出了新款儿童版 Echo Dot，该款产品基于去年秋发布的第三代 Echo Dot，拥有改进的音质和设计。与上一代 Echo Dot Kids Edition 一样，新款产品采用更活泼的配色，此次采用的是彩虹和雾面蓝。

儿童版 Echo Dot 具有针对适龄儿童的体验，包括针对问题的不同回答、基于语音的教育游戏以及以儿童为主的播客内容。儿童版包含一年的亚马逊 FreeTime Unlimited 订阅服务，提供 1000 多种 Audible 有声读物、来自索尼和迪士尼的优质 Alexa 技能、播客以及其他儿童友好的内容。家长可以选择年龄段来对内容访问进行限制，当然也可以设定使用时长，以及 Alexa 何时提供回复的时间限制。

亚马逊还在儿童版产品中增加了 Alexa 技能蓝图（Alexa Skill Blueprints）功能，让孩子们可以构建自己的 Alexa 体验。

儿童和隐私权倡导组织此前向美国联邦贸易委员会提起诉讼，声称 Echo Dot Kids 非法记录和存储儿童的谈话数据。亚马逊则否认其设备违反了儿童在线隐私保护法（Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA）。

Echo Dot Kids Edition 售价 69.99 美元（约人民币 490 元），将于本月晚些时候发售。