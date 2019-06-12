传苹果考虑收购英特尔德国芯片部门

6 月 12 日，据 The Information 报道称，苹果正在与英特尔谈判，考虑收购英特尔德国调制解调器部门，收购之后苹果就可以用更快的速度开发自己的调制解调器芯片。

4 月份，《华尔街日报》报道称苹果与英特尔会谈，试图收购英特尔调制解调器芯片业务的一些部分，很明显谈判还在继续。熟悉谈判的知情人士称，一旦苹果与英特尔达成协议，可能会包括英特尔专利和产品。

亚马逊终止在美外卖送餐业务

6 月 12 日，亚马逊公司将关闭其在美国的外卖业务亚马逊餐厅，这项为期四年的试验曾试图与 Grubhub 和 Uber Eats 等公司竞争，但没有取得多大进展。

亚马逊表示，将于 6 月 24 日停止这项服务，该部门的少数员工已经在公司内部找到了新职位，或者将在寻找新职位方面得到帮助。美股食品外卖公司的投资者对这家巨头退出市场的消息表示欢迎。

盒马鲜生布局三类医械业务

近日，企查查数据显示深圳盒马网络科技有限公司经营范围新增第三类医疗器械批发、零售。这也是继 2018 年上线成人用品频道 “盒尔蒙” 之后，盒马鲜生再次新增医疗器械业务。

盒马鲜生 CEO 侯毅在云栖大会新零售峰会上曾透露，盒马已在生鲜、餐饮以外，增加了药品、急需用品、3 公里硬件场景用品，推出类似便利店的服务，还会推出 24 小时电商应急服务系统，以此构建盒马 3 公里 30 分钟的服务网络。

阅文借道传音手机进军非洲市场

6 月 11 日，网络文学平台阅文集团与新兴市场智能终端企业传音控股达成合作。阅文集团公关部相关人士透露：阅文集团将面向非洲市场推出新阅读 App“Ficool”，首期推出近 3 万部英文作品，该 App 将预装在传音控股在非洲发售的全品牌系列手机上。“Ficool 首期推出阅文集团近 3 万部英文作品后，还将陆续上线其他当地语言版本以及本地原创的内容”。

阅文集团方面表示：“传音控股将助力阅文集团把握非洲在线阅读市场的巨大机遇。这是阅文国际战略的重要一步，将进一步拓展全球用户群体、挖掘文学 IP 价值。” 此前，阅文集团旗下的起点中文网也推出了针对海外的产品 Webnovel。

小红书正在尝试进军直播领域

6 月 11 日，有消息称，小红书已开通直播功能，并定向邀请部分达人参与体验。对此，小红书回应称，直播目前仍在测试期，是对内容创作者推出的实时深度互动工具。

小红书表示，直播是面向内容创作者推出的实时深度互动工具，让用户在看到有价值的生活方式类信息同时，和博主进行面对面、实时、连续的深度互动。这是小红书继续为社区用户创造价值所提供的一种方式。