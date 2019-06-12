Facebook 将再次开始通过向用户付费的方式以监控他们是如何使用手机的。这次是通过一款名为 Study（研究）的 app 来实现，该应用程序将监控用户手机上安装的应用程序、使用这些应用程序所花费的时间等信息。 Facebook 表示其不会看到任何特定内容，包括用户访问的邮件、密码和网站。

几个月前，Facebook 关闭了备受争议的追踪用户使用手机习惯的研究应用程序 Facebook Research。正如 TechCrunch 此前所报道的，Facebook 一直在向 13 至 25 岁的用户支付 20 美元/月的费用，以在他们的 iOS 或 Android 设备上安装名为 Facebook Research 的应用，该应用可以监控他们的手机和网络活动并发送回 Facebook。这款应用程序依赖自定义根证书，以绕过苹果 App Store 进行下载，同时获得更深入的手机访问权限。该应用已于今年 1 月关闭。

Study 的推出表明 Facebook 仍然认为它需要掌握更多有关人们如何使用手机的数据。这项数据收集计划要求参与者必须年满 18 岁，同时需要有 PayPal 帐户才能收款，Study 应用本身则是仅支持 Android。

Facebook 没有透露参与者使用这款应用将得到多少钱，该公司在博客文章中表示 “所有研究参与者都得到了补偿。” Study 将在美国和印度推出，但并不是每个人都可以报名，Facebook 将通过广告定位到用户，如果用户看到广告，则可以点击进行申请。

你会让 Facebook 花钱买你的数据吗？反正我不愿意。