动点科技最新获悉：哈啰出行，与全球领先动力电池系统提供商宁德时代及科技生活服务平台蚂蚁金服在上海举行战略合作发布会，宣布首期共同出资 10 亿人民币成立合资公司，推出定位两轮电动车基础能源网络的 “哈啰换电服务”，哈啰出行联合创始人、CEO 杨磊兼任合资公司 CEO。

据悉，三方将整合线下运营、线上平台及产业纵深的优势资源与能力，打造两轮基础能源网络，为广大两轮电动车用户提供绿色、智能、安全的换电服务。

数据显示，我国自行车日均骑行需求超 2 亿次。通过共享单车业务，哈啰出行有效缓解和优化了用户 0-3 公里的短途出行难题，哈啰单车日订单量超过 2000 万，处于市场领先地位。

“我国下沉市场中，两轮交通工具是人们生活中最主流的出行方式。过去 20 多年，互联网对这个领域几乎没有任何渗透。哈啰非常幸运有机会推动整个产业不断升级发展。在电动车新国标实施背景下，哈啰除了为商业物流及个人出行提供更多便利外，还将在促进存量电池更新换代、优化电网能效管理等方面发挥作用，努力提升社会效益，” 杨磊总结，“从哈啰单车、哈啰助力车、哈啰电动车服务支撑起哈啰两轮基础出行服务，到和伙伴们共建两轮基础设施服务，哈啰不断构筑两轮出行生态，为用户提供一站式智慧出行生态服务。” 据了解，哈啰电动单车运营城市已经覆盖两百多座。