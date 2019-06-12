6 月 12 日，有 “互联网女皇” 之称的玛丽·米克尔发布了 2019 年的互联网趋势报告，这也是她第 24 年公布互联网报告。

报告分为十一部分，这份报告涵盖了从移动到电子商务乃至科技巨头之间的竞争等各个方面的内容。最后一部分单独分析中国互联网市场环境，以下为报告的精华汇总：

精华一：全球互联网用户稳定，但增速放缓。

报告显示，全球互联网用户增长为 6%，2017 年的数据为 7%；全球新智能手机出货量下降 4%，而 2017 年为 0。与此同时，全球互联网用户达到了 38 亿人，渗透率超过了 50%。“互联网女皇” 在报告中强调，新的增长点仍然难以寻觅。

精华二：亚太地区潜力巨大

目前互联网用户有 38 亿，其中亚太地区占 53%。但从其公布的渗透率来看：亚太地区为 48%，欧洲地区为 78%，非洲和中东地区为 32%，拉美和加勒比海地区为 62%，北美地区为 89%。这意味着，非洲和中东地区的互联网覆盖，还有很大的提升空间。

精华三：全球市值最高的 10 家公司中有 7 家是科技公司

截至上周，全球市值最高的 10 家公司中有 7 家是科技公司，排名从高到低依次为：微软、亚马逊、苹果、谷歌母公司 Alphabet、伯克希尔哈撒韦、Facebook、阿里巴巴、腾讯、维萨和强生。其中全球市值前 30 大互联网公司榜单，其中美国 18 家，中国 7 家。

精华四：电子商务放缓，美国广告投入上升

电子商务在零售销售中所占比例现已达到 15%。电子商务的增长速度已经有所放缓——今年第一季度的同比增幅为 12.4%——但仍高于常规零售行业的增长，后者的第一季度同比增幅仅为 2%。

美国互联网广告支出加速上升，2018 年的增幅达到了 22%。大部分支出仍集中在谷歌和 Facebook 的平台上，但亚马逊和 Twitter等公司所占份额正在不断提高。在广告主购买的数字显示广告中，约 62% 为程序化广告，而且这一比例未来还将继续上升。

精华五：设备转向移动端及用户行为分析

报告以美国为例，2019 年，美国人每天在移动端的时间达到了 226 分钟，首次超过了电视端。报告公布了移动端用户占比最高的几大应用：Facebook、YouTube、WhatsApp、微信、Instagram、Facebook Messenger、Twitter、Snapchat、Pinterest、Twitch。

由此可以看出，用户在移动端的时间主要从事三方面的行为：社交、视频以及图片分享。

精华六：玩游戏的人增多，观看游戏的人也不断增多

随着 Fortnite 这样的互动游戏成为特定人群新的社交媒体，去年全球互动游戏的玩家人数增长了 6%，达到 24 亿人。观看这些游戏的人数——而不是玩游戏的人数——也在不断增加。

精华七：隐私问题加剧

隐私是互联网领域绕不开的敏感话题。报告强调，相对于一年前来说，全球人变得更加担心互联网隐私。数据显示，在第一季度中，全球 87% 的网络流量是加密的，而 3 年前这一比例仅为 53%。

精华八：医疗数字化

医疗保健的数字化程度稳步提高，预计未来将有更多的远程医疗和按需咨询服务出现。

精华九：云计算普及率提升

报告以欧洲和美国为例，截止到今年第一季度，PaaS 平台和 LaaS 平台的覆盖率分别为 37% 和 49%，而这一数字在去年分别是 27%、39%。

精华十：中国短视频崛起

跟往年一样，报告专门用了一个章节，解读中国互联网的发展趋势。报告显示，从 2017 年 4 月，到 2019 年 4 月，中国短视频 APP 日均使用时长从不到 1 亿小时，增长到了 6 亿小时。