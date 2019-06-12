北京时间今天凌晨，任天堂举行了 E3 直面会。《动物森友会》（又译作 “动物之森”）、《路易吉洋楼》等新作的详细情报在这次直面会上公开。结尾还公布了 《塞尔达传说：旷野之息》（港台译作：“萨尔达传说：旷野之息”）续作的几个镜头。

从公布的内容来看，续作将继续沿用《塞尔达传说：旷野之息》的画风，内容看起来同样与该部作品相关，故事应该也是在海拉鲁大地展开。除了几个镜头外，任天堂并没有公布续作的名称和发售信息，预计未来任天堂应该还会有与之相关的预告放出。

除此之外，重制版 《塞尔达传说：织梦岛》的新预告片也在这次直面会被公开，除了一般 RPG 存在的各种小游戏和杀怪情节外，这部作品还增加了一种新玩法，玩家可以在地牢中拼接地图，并在其中探索，趣味性很强。与此同时，这部作品对应的 amiibo 手办也将推出。

《塞尔达传说：织梦岛》将在今年 9 月 20 日正式发售。

《路易吉洋楼 3》也在这次直面会中放出新的预告，路易吉的吸尘器获得了升级，增加了新的抓鬼方法，玩家还可以让路易吉的分身协助探索。最惊喜的地方是，《路易吉洋楼 3》将支持 8 人联机以及同一台主机下本地双人游玩，体验协作的乐趣。

《路易吉洋楼 3》将在 2019 年内发售，暂未公布更具体的日期。

《动物森友会》新作这次也公开了更多信息，新作名为 《あつまれ どうぶつの森》（正式中文名称尚未公布，暂译 “集合 动物森友会”）。这部作品舞台设定在一个无人岛，玩家将不再是村长，而且似乎还欠下一屁股债。玩法上，和前作差不多，你需要搜集素材、开辟荒地。

《あつまれ どうぶつの森》将在 2020 年 3 月 20 日发售。

除了上述内容外，《火炎之纹章 风花雪月》将在 7 月 26 日发售，《DAEMON X MACHINA》将在 9 月 13 日发售，《宝可梦 剑 / 盾》将于 11 月 15 日发售，当然也会支持使用精灵球 Plus。

第三方内容上，Switch 接下来还会迎来《英雄不再 3》，2020 年发售；《巫师 3》，2019 年内发售；《圣剑传说 3》重制版，2020 年发售；《勇者斗恶龙 11S》，9 月 27 日发售；《马力欧 &索尼克 AT 东京奥运会》，11 月发售；《生化危机 5》、《生化危机 6》，2019 秋季发售；《魂斗罗 Rogue Corps》，9 月 26 日发售，任天堂还在 eShop 上架了《魂斗罗 收藏版》，其中包含 10 款《魂斗罗》经典作品，售价 19.99 美元，现在就能下载。

图片：任天堂/YouTube