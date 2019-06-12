在水滴 2019 全球合作伙伴大会上，水滴公司启动水滴保险商城品牌升级，同时公布了新融资情况。公司创始人兼 CEO 沈鹏宣布，水滴公司已完成超 10 亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由博裕资本领投，腾讯公司、中金资本、高榕资本等投资机构跟投，泰合资本担任独家财务顾问。

同时，“水滴保险商城” 也进行了品牌升级。“水滴保险商城” 原名 “水滴保”，持有全国性保险经纪牌照。根据新的品牌升级计划，水滴保险商城将扩充和深化保险品类，丰富保险产品和服务，加强与入驻保险公司的深度合作。

水滴公司成立于 2016 年 4 月，聚焦于互联网健康保险保障领域，通过商业保险保障业务水滴保险商城、水滴互助，企业社会责任版块水滴筹、水滴公益，搭建起由 “事前保障”+“事后救助” 组成的个人健康保障体系。

在成立之初，该公司获得 5000 万元天使融资，高榕资本、IDG 资本、点亮基金、腾讯、美团点评、真格基金等参与投资；2017 年 8 月，水滴公司获得 1.6 亿人民币 A 轮融资（包含 A1 轮和 A2 轮），由蓝驰创投、腾讯联合领投，创新工场、高榕资本、IDG 资本、美团点评、彤程公益基金会等机构跟投。

今年 3 月 27 日，水滴公司宣布完成 B 轮融资，总融资金额近 5 亿元人民币，由腾讯领投，高榕资本、IDG 资本、DST Global 创始人尤里·米尔纳等跟投。加上此次融资，在不到三个月时间里，水滴获得的融资总额已经接近 16 亿人民币，目前为今年以来互联网健康险与健康保障领域融资之最。

根据官方数据，目前水滴公司全平台独立付费用户数超过 2.5 亿。截至 2019 年 3 月，水滴筹累积筹款金额超过 160 亿元，赠予人次超过 5 亿。水滴公益上线公募活动超过 1400 个，筹得善款超过 1 亿元，捐款人次超过 520 万。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。