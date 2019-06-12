据彭博社报道，团队协作工具 Slack 将于下周上市，预计公司估值将达到 160 亿美元至 170 亿美元。知情人士称，这一估值主要基于 Slack 的营收预期和当前的增长率。Slack 本周一预计，公司 2020 财年的营收将至少达到 5.9 亿美元，同比增长 50%。基于这一增长率，Slack 2021 财年的营收可能将达到近 9 亿美元。

该公司今年 4 月底提交了 IPO 申请文件，寻求采用直接挂牌的方式上市，计划融资 1 亿美元，并将其股票代码从 “SK” 改为 “WORK”。

招股书显示，Slack 2019 财年营收达到 4.006 亿美元，与 2018 财年的 2.205 亿美元相比大幅增长 82%。截至今年 1 月底 Slack 的每日活跃用户数达到 1000 万人以上，其中付费用户人数仅为 8.8 万人，但与去年同期相比增长近 50%，与 2017 年的 3.7 万人相比增长一倍以上。

Slack 已经从 Accel、Andreessen Horowitz、Social Capital、软银、Google Ventures 和 Kleiner Perkins 等投资者那里筹集了 12 亿美元资金。