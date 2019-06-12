6 月 12 日消息，东亚人趋之若鹜，欧美人不知为何物的 “双眼皮” 到底有什么秘密？医美公司新氧日前发布《2019 年中国双眼皮消费报告》，数据显示，在过去一年 (2018 年 5 月至 2019 年 4 月) 过去一年，有 5 万多人在新氧平台下单双眼皮手术，同比增长 99.59%。其中每 100 位中有 40.62 名是 20-25 岁女性。预计全国每年有数十万人施行双眼皮手术。

新氧大数据显示，女性脱单变双的意愿更为强烈，2019 年在中国双眼皮消费用户中有 92.32% 为女性。

值得关注的是，男性占比从 2018 年的 9.51% 下降到了 2019 年的 7.68%，这说明男性脱单变双的意愿更低，越来越多的男生主动选择了单眼皮的状态，这在审美上体现了一种脱欧返亚的态势。

另外，90 后是脱单变双的主力年龄群，20-25 岁占比达到了 44.05%。70 后群体虽然整体占比不高，但 46-50 岁占比同比增长超过了 100%，这部分中年人除了要通过双眼皮手术去除赘皮外，她们还有去眼袋等抗衰性需求，具有刚需、高客单价的特点，未来增长潜力可期。

地域方面，广州是双眼皮消费大户。男士做双眼皮者亦多，订单量超出第二名 34%，那里的男生最爱的是 “桃花眼”，这种眼睛一般拥有开扇型的双眼皮，特点是内窄外宽，形状类似打开的折扇。有趣的是，上海脱单意愿远低于全国均线。在时尚之都，人们的审美被认为引领着这个时代的潮流，因此，我们可以推测，随着民族自信心的增长，东亚的单眼皮文化正在回归，仕女图中的单眼皮女生和秦俑中的单眼皮士兵正在重新返回时尚中心。

从时间趋势看，每年 3 月是人们咨询双眼皮手术最多的时候，6 月双眼皮手术的预约量达到峰值，7 月双眼皮的手术量达到峰值，高考后，优质双眼皮手术医生预约到了两个月后。9 月方消化完毕之前增量。

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