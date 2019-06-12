动点科技最新获悉：WeWork旗下创新项目WeWork Labs，近日联手清华经管创业者加速器 (Tsinghua SEM X-elerator)推出首个针对中国创造者、为期一周的海外创游计划——“创行者之旅 – 以色列”。

本次创游计划将通过精心定制的路线带领中国创造者沉浸式领略“创业国度”以色列的文化基因，深入WeWork以色列社区与众多创投机构、创新巨头和创业大牛面对面交流，帮助中国创造者近距离体会当地创业者的创新精神。

主办人 WeWork Labs 是WeWork为助力新一代产业转型和创业而设立的全球创新平台，旨在扶持中国创造者开拓国内商业版图以及海外业务。清华经管创业者加速器是一个传承清华精神、以服务创业者为核心的价值赋能生态。本次联手清华经管创业者加速器推出的“创行者之旅 – 以色列”创游计划中，中国创造者们将与以色列优秀创业者共同对创业这一话题进行多角度、全方位的深入探索与挖掘，共同探寻创业中面临的挑战以及克服困难的策略与方法，从而丰富自身商业领域专业知识、管理工具和领导技能，开拓文化视野。

全球风投的钟爱之地以色列，如今更以“投资人一生必去的朝圣地”而享誉全球。在此次7月13日至7月20日的海外创游中，一支计划约30人的创造者小分队将从“中东硅谷”特拉维夫到文化之城耶路撒冷畅游以色列：

近距离与本地创新巨头 ——“ 科技创业教父 ”Yossi Vardi 、著名天使投资人 Gigi Levy-Weiss 以及以色列最大风投机构 JVP 一一 深入交流

参观 Facebook 以色列总部并就 “ 如何在快速创新的环境保持公司文化和愿景 ” 与 Facebook 以色列市场总监深度交谈

实地考察以色列医疗创新巨头 Healthy.io 、无人车技术领导者 Mobileye 和以色列国家创投数据中心 Start-Up Nation Central 总部，了解以色列国家的职场法则及创业公司间的沟通方式

深入 WeWork 以色列社区，与当地创业领域佼佼者交流创新灵感，更有 WeWork 以色列的 CEO Bengi Singer 和 WeWork Labs 全球负责人 Roee Adler 全 程陪同答疑解惑

到访老城、哭墙、圣殿山等名胜，深度感受以色列千年文化底蕴，解码创新背后的深层基因，体验文化对创业公司的激励作用

参与为早期创业者量身定制的实践研讨会，学习提升领导力、团队协作力以及危机管理能力

“此番与清华经管创业者加速器的合作，是WeWork Labs 正式落地中国后，以中国‘双创’战略为指导思想首次为中国创造者量身打造的创游计划，也是继四月正式宣布与清华大学经管学院创业者加速器建立战略性合作后，以思想力塑造、推进科技创新项目计划等为主要目标而展开的后续深度联手项目。我们希望通过与顶尖高校商学院创办的创业加速平台的深度合作，推动中外创造者关于创新创业的深入交流，进一步加速本土创造者走向国际舞台的发展伐。

”WeWork Labs大中华区负责人黄迪表示，“未来WeWork Labs将借助其全球15个国家、32个城市的广阔平台，继续秉承其支持本土创造者的远大使命，致力于聚集创新资源、协助优秀人才、促进早期创业公司创新发展，助力更多创造者和企业成就蓬勃事业和实现富有意义的人生。”