毫无疑问，今年的 ces 更大了，总展览面积预计将超过 65000 平方米，比去年扩大 26%，对比 2015 年的第一次举办更是扩大三倍。作为国际消费类电子产品展会的姐妹站，已经举办了五届的它已经走过了树立口碑的早期阶段，成为了一个专门面向亚洲的科技舞台。数据显示，主办方美国消费技术协会（CTA）消费电子展执行副总裁凯伦·查布卡介绍，本届展会预计将吸引 550 多家展商（超 150 家初创企业），竞相展示消费技术全生态链 20 大产品类别的创新成果；共吸引了来自 75 个国家和地区的共计 46748 人，其中 1439 名的媒体记者。与 2015 年首届展会相比人数增长了 63%。然而有了客流量和曝光度并不足够，更重要的是一个展会的灵魂——发布会和创新新品才是看点和宝藏。这点上来看，今年的 ces asia 算是又一次 “爽约”。

作为近几年来 CESA 的重要 “客源”，汽车厂商当之无愧扛起了展会的大梁，这点从承包厂商的面积还有展商数上都显而易见。这也难怪，汽车与电子、IT、互联网等领域之间的跨界越来越明显，今年共有 70 家汽车企业参展，包括 AUDI、日产、红旗、长城汽车；新造车势力爱驰汽车、威马汽车、Polestar 等国内外一线车厂都带来自己对于汽车趋势的解读。

其中重点强调的当然要属当红辣子鸡的 “自动驾驶”，不少 L3 乃至 L4 级别的半自动驾驶应用技术在场馆内外配合整车向公众展示，赢彻科技的工作人员告诉小编：从辅助驾驶到 L3 阶段能让全程处于紧张感的驾驶员进入放松值守的阶段，缓解长途货车司机最大的隐形杀手疲劳感，而未来驾驶舱则是 L4 级别，彻底解放人类司机，让驾驶舱成为房车一样的可自由活动空间。奥迪展台带来小编一次” 车震” 体验，在自动驾驶实现的未来，奥迪汽车希望提供一种沉浸式的全方位体验，比如在车里看复仇者联盟。另外，包括 3m 这样的材料科学大厂也跟风推出了可视化的车载 hud 贴片，随着汽车上所搭载的科技配置越来越多，消费电子展上汽车技术所占的比重也越来越大，这一展会正以其独有的定位挑战着传统车展，让人对无人驾驶的未来信心倍增。

不过就像是现场人气最火的日产情景式脑控汽车，依旧停留在概念模型阶段的东西只能算作玩具，单纯依靠吸睛的驱壳是没有实质创新发明的说服力的。这点同样体现在了主办方重要强调的 5G，小编辗转各处都没有发现应被列为展示核心的相关产品。唯一有关系的可能就是下图中的可供插入 5G 卡的路由器，今年下半年上市售价方面受制于芯片成品可能是市面常见产品的两到三倍。

虽然，有了这点小知识到也不算是全无收获。但真正让小编感觉不虚此行的还要属真正让 ces asia 展现它价值的，让科技改变生活，走进生活的创新公司和展台。

针对初创领域, 本届 ces aisa 其实专门设置了一个展厅，在初创展厅创新园区，也将有来自 7 个国家和地区的 115 名展商的参与，比如孵化项目的展商，例如长江商学院的几个孵化项目就吸引了小编的视线：

如果一款产品能够检测防晒效果，用户就可以知道如何挑选产品、涂抹用量以及何时补涂。你会想要一支吗？

优彩科技公司推出的「URGAZE」（优彩魔镜）是一款可以在自然光下拍摄不可见光的相机，加上配套 APP ，能够让用户肉眼可见防晒霜的效果（左侧脸部黑色区域为防晒霜涂抹区域），并能够提醒用户何时补涂。负责人告诉小编，除了防晒测试，还能检测皮肤的水分、油分、色斑、松弛度和透明度等。外观上可设计成口红、挂件等形态，方便用户每日携带。

Augmented Reality 推出的增强现实装置是今年 2019 ces asia 上的最佳创新产品之一（此前还得到过 unity 虚拟引擎举办的最佳 AR 类奖项），通过高精度 3D 打印而成的微缩星球或是月球脚印模型，配合 ARKit 以及来自 NASA 官方的专业数据内容，小朋友和大朋友可以边摸边学习探索宇宙间的奥妙，算是一个挺不错应用场景的教育类产品。此前还跟《流浪地球》推出过定制周边，通过一个望远镜式的纸筒状装置可以进入太空空间站遥望地球的视角。它家产品还有模型之外的笔记本等多种形式，可以说是一家 “别有用心” 的文创产品厂商了。

AR 依然热，先行的 MR 技术也没有被厂商遗忘在角落，影创带来的 action air 即是一款全球最轻的双目混合现实智能眼镜，搭载了三摄像头和蛟龙 845 的它可视角达到了 55°，全息操作系统 blue cat 提供了一套全新视觉体验和人机交互，再也没有屏幕限制的你可以看穿一切真相！

在主会场其实也有不少创新宝藏值得一逛：比如 sonos，这家美国来的智能音箱品牌公司在中国得到了越来越多注重生活品质视听体验群体的青睐，这次在展会带来的是它和宜家此前宣布合作的一个产品 国内首秀——被命名为 Symfonisk 的系列产品包含一款书架音箱和一款具有台灯功能的音箱，有黑白两色供你选择。再展出的小巧圆润的桌面台灯体验中，我们发现它可不只是标上 Sonos 的名字那么简单，由于同样加入了 Sonos 家居音响生态，你可以像控制 Sonos 自家音箱那样使用 Sonos 手机应用进行操控。

而且对比来看一旁摆放的 sonos one，你就会惊讶于原本两个世界的物种放在一起居然有神奇的组合视觉效果，让人期待它上市的那天。不过这款产品的中国购买渠道要稍晚于国外公布过的 8 月份，且只回通过宜家进行线下销售。在另一边的展示厅里，还有供用户感知通过 sonos 分工明确的各产品线组合成的立体环绕声道和低音炮魅力充斥着的模拟客厅，“听” 着屏幕上播放的龙妈登顶寒冬城片段，你就会觉得之前看的可能是假权游。 音效霸道一至于厮。

其他有意思的展示大致分布于家庭娱乐产品、生活科技产品、无人机、机器人、电子游戏产品、有趣的是虚拟现实产品 VR/AR 类的公司依然可见其身影，再和大家分享几个有意思的：

想象一下当无数家庭几平方米的地方就可以在一周的时间运用垂直的可控农业系统种出自己家庭够吃的绝对营养安全的有机蔬菜或者水果. 可以节省地球 97% 的水，CEA 可控环境农业想要制造人类农业历史的新纪元——无土栽培，这样可以让更多的农田土壤有时间恢复活性，让极端自然环境下生活的人们可以自己种出新鲜蔬菜和水果而不是依赖外界补给，这是不是改变世界？

博雅工道是一家海洋智能装备领域的领军企业，他们在这次亚洲 CES 上搭了一个巨大水池，展示的是他们自己研发的手持水下飞行器 SEAFLYER，用户只需双手握持 SEAFLYER，就能实现水中的行进、转向、浮沉。除了为潜水运动员等专业人士、热爱水下运动的普通消费者提供强大的水中动力，“旱鸭子” 也能达到 “专业游泳运动员” 的速度。

你见过骨传导耳机，但你见过夹在耳骨上戴法的骨传导融合耳机吗？来自日本的 BoCo 公司正是为了 bone conduction 而来的，其独创的动态振子装置制造除了轻便的超骨感听觉体验，同时也让骨传导这种时髦无负担的健康聆听方式拥有更多（穿戴方式）可能性，利用振子震动的传递甚至连放入水中的同款音响也能激发不错的音效，当然你可能需要习惯收听时耳垂有被人按摩的酥麻感觉。展台负责人告诉小编新产品在日本推出市场后反响非常好，希望进入中国市场后也能得到认可，改变人们对于声音的认知和关系从而制造出幸福感。

本届展会上也有不少机器人的身行，甚至学起了周伯通开始了左右互搏。工匠社带来的格斗机器人可以支持体感外界装置的遥控，宛如电影《铁甲钢拳》，当然小则过千的价格也不是人人买得起给小孩的玩具。同样昂贵的玩具可操控机器人还有不得不提的大疆在展会期间发布的机甲大师。作为大疆举办多届 RoboMaster 大赛的副产品，这款 RoboMaster S1 可谓是集齐众家所长，可以上阵杀敌也可以在家教子：

全身配备 31 个传感器，可以感知图像、光线、声音、 振动（还能装备小子弹实打）

FPV 摄像头结合机器视觉技术，能够识别多样的物体、6 块感应装甲可以感知物理打击、麦克风可以识别声音

红外传感器则能接收来自另一台 S1 的红外信号

强大的教育编程属性，支持 Scratch 3.0 和 Python

综上对比国外的同类型展会，小编认为它在努力成为亚洲地区发展最快的互联网行业贸易展会外，在洞察和挖掘创新方面还有较长的路要走。而亚洲市场的巨大潜力正被全球所瞩目，中国也成为全球科技浪潮的新兴战场。当前上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，人工智能在新一轮科技发展中占据重要地位。依托这样的背景，作为常驻扎根的主办城市，后面几届的 ces asia 实在是大有可为。