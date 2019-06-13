业内人士称 FF 旗下全新车型 V9 或在呼和浩特生产



6 月 10 日，第九城市（简称 “九城”）宣布将与呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区就法拉第未来（简称 “FF”）和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在该工业区的落户及发展，进行战略合作。业内人士指出，落户该工业区对 FF 和九城都意义非凡，其合资公司有可能在呼和浩特生产 FF 旗下全新车型 V9。

华为计划在 2021 年与汽车厂商推商用自动驾驶汽车



据英国《金融时报》报道，华为正在与欧洲、日本和中国的多家汽车厂商合作，计划最早于 2021 年推出自动驾驶汽车。目前，华为已经与奥迪、广汽丰田、北京新能源汽车和长安汽车展开合作，而提及 2021 年计划将与哪家车企合作时，《金融时报》援引华为首席战略架构师（CSA）党文栓的话，“在汽车新四化方面，中国企业进展的更快。”

微视解锁 “30 秒朋友圈视频”，短视频社交分发时代已来

微视低调开启了 30 秒朋友圈视频能力内测。用户只需在发布界面勾选 “同步到朋友圈（最长可发布 30 秒）” 按钮，即可将视频同步到朋友圈。同时，以往发布过的视频也可以在个人主页打开后的左下角点击 “同步到朋友圈” 实现。

谷歌解聘 6 家大型游说公司 全球政府事务和政策业务发生重大变化



谷歌已经解聘了几家大型游说公司，支付给这些公司的报酬占谷歌每年超过 2000 万美元游说开支的近半腾讯科技讯 6 月 13 日消息，据外媒报道，随着美国监管机构准备对谷歌业务进行更严厉的审查，作为谷歌全球政府事务和政策运作重大改革的重要组成部分，谷歌已经解聘了 6 家大型游说公司。

格力电器：继续通过各渠道不限量购买奥克斯相关空调 并进行检测

腾讯科技讯 6 月 12 日晚间，格力电器发文指出，将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯空调股份有限公司生产的相关空调产品，并通过自有实验室、委托第三方权威检测机构和免费提供给任何有资质的机构进行检测，欢迎社会各界监督见证。此前，6 月 10 日下午，格力在官方微博置顶发布关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信，并 @了国家市场监管总局和国家发改委的官方微博。