Uber 今夏将在圣地亚哥开始使用无人机送餐

凤凰网科技讯 Uber 将在今年夏天开始在圣地亚哥进行无人机快餐配送测试。在这个项目中，无人机将会把餐食送到指定的 “安全降落区”，在这里 配送人员会手动将餐食从无人机上取下，然后再送到用户家中。Uber 表示，无人机送餐的配送费与常规配送费大致相同，Uber 在圣地亚哥的收费标准约为 8.5 美元。该公司自去年 5 月以来就一直在讨论这项测试服务的可行性。

复星时尚集团或寻求 1 亿美元外部投资

据彭博社报道，有匿名消息人士称复星时尚集团计划出售部分股权，向外部投资者寻求超过 1 亿美元的资金。复星时尚集团正在向一些潜在合作对象寻求合作意向，包括多家亚洲家族企业。资金将会用于帮助集团旗下品牌提高盈利能力。此外。集团正在考虑未来几年在巴黎进行 IPO。复星时尚集团尚未对此置评。

西班牙 15 城本周开通 5G，主要使用华为设备

英国跨国电信运营商沃达丰近日宣布，将于本周六（6 月 15 日）在西班牙 15 个城市启动商用 5G 网络，主要使用来自华为的网络设备。据西班牙《世界报》报道，西班牙率先开通 5G 的城市包括马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、塞维利亚等。至此，西班牙将成为欧洲第一批推出这项服务的国家之一。此前，瑞士、圣马力诺等国已经开始运营 5G 网络。

小米集团回购 532 万股 B 类股，为近期第五次回购

36 氪讯，6 月 12 日，小米集团再次回购 532 万股 B 类股，这是小米 6 月 3 日启动第二轮回购后的第五次回购。截至 6 月 12 日，小米本轮合计购回 5456.16 万 B 类股，耗资约 5.01 亿港元，平均回购价格为 9.18 港元。小米集团表示，公司的根本信心来自于其互联网商业模式及 “手机＋AIoT” 双引擎战略，以股份购回表达对现时及长期业务前景充满信心。

谷歌改革游说团队以应对美国监管机构审查

美港电讯 12 日讯 ，谷歌解雇了大约 6 家游说公司，这是该公司全球政府事务和政策运营重大改革的一部分。目前，目前美国政府可能加大对其业务的审查力度。消息人士透露，过去几个月，该公司重组了游说公司名单，重组了华盛顿政策团队。在谷歌每年 2000 多万美元的游说支出中，被解雇的游说公司约占一半。