6 月 13 日，每日优鲜与腾讯智慧零售达成战略合作，每日优鲜创始人徐正宣布 “智鲜千亿计划”，在腾讯智慧零售的助力下，每日优鲜目标在 2021 年达到 1000 亿体量，做到智慧营销、智慧物流、智慧供应链。徐正预测，至 2025 年互联网线上生鲜市场将达到万亿体量。

在每日优鲜与腾讯智慧零售战略合作发布会上，每日优鲜合伙人兼 CFO 王珺首次公布了每日优鲜的用户年消费额：复购用户平均每年消费 2580 元，会员用户平均每年消费 3940 元。

据悉，每日优鲜成立于 2014 年，一家专注于优质生鲜的移动电商，目前已完成水果、蔬菜、乳品、零食、酒饮、肉蛋、水产、熟食、轻食、速食、粮油、日百等全品类精选生鲜布局，在全国 20 个主要城市建立 “城市分选中心+社区前置仓” 的极速达冷链物流体系，为用户提供自营全品类精选生鲜 1 小时达服务。

从创立之初以来，每日优鲜一直受到资本市场的广泛青睐。在 2014 年-2018 年间，每日优鲜便以平均六七个月融一次资的速度，获得 A、B、C、D 等数轮融资，最大一笔为 2018 年 9 月，获 4.5 亿美元 D 轮融资。其中凭借受到腾讯资金的大量涌入，每日优鲜一路高歌，在生鲜市场上站稳了脚跟。

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