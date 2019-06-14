滴滴出行今日与蒙特利尔学习算法研究所（Mila）达成深度合作，双方将围绕智能驾驶、深度强化学习、AI 赋能社会等热点课题进行前沿科学研究、顶级人才培养和广泛的学术交流。

在合作期间，双方将重点开展一系列与智能驾驶密切相关的基础技术研究，包括单目视觉与同步定位与建图技术，以进一步提升智能驾驶车辆的自主定位和导航；开展迁移学习与域适应学习方面研究合作，以便将实验场景研究成果更顺畅的应用于滴滴国内大规模真实的出行场景。此外，大规模场景库关联也将作为基础性研究纳入双方关注范畴，以更有效的整合滴滴现有数据中采集自不同车辆、不同时间、相近路段的数据，从而拓展研究工作。除整合双方优势，进行前沿科学研究探索外，双方还将共同培养更多人工智能领域相关人才，并在 AI 赋能社会领域广泛合作。

Yoshua Bengio 表示，“非常期待能和滴滴在深度强化学习、智能驾驶、AI for Social Good（AI 赋能社会）等领域进行更多新的尝试。”

滴滴 AI Labs 负责人叶杰平说，相信此次合作也将能充分发挥双方优势，在全球交通产业创新前沿实现突破，共同发展有益的人工智能，培养更多顶尖的 AI 人才，为社会发展创造更大价值。