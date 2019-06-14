新 iPhone XR 或让苹果成本猛增：续航提升、售价将超七千

6 月 14 日消息，据韩国媒体报道，今年苹果要准备的三款 iPhone 中，电池容量都会有所提升，不过提升最大的当属 iPhone XR 升级版，其将换上苹果手机有史以来最大容量单组电池（3110mAh）。报道中提到，苹果一直以来对在 iPhone 上增加电池容量一事不感冒，因为锂电池始终无法做到绝对安全，而电池容量越大，出事时带来的危害也就越高，之前爆发的三星 Note 7 电池门事件，就足以说明问题。

特斯拉又一高管离职 此前负责自动驾驶系统感知业务

在特斯拉首席执行官伊隆-马斯克对外大谈自动驾驶愿景时，却传来一个不好的消息，近日有知情人士透露，特斯拉 Autopilot 自动驾驶系统感知负责人 Zeljko Popovic 已经离职，转投自动驾驶卡车初创公司 Embark。目前 Embark 已经确认了 Popovic 入职的消息，Popovic 在特斯拉主要负责 Autopilot 自动驾驶系统下的感知团队，包括高精度美国高速公司地图的绘制，并且创建了 Autopilot 系统内的 “感应系统”

Facebook 拟下周推出其加密货币 已获 Visa 万事达 Uber 等支持



6 月 14 日消息，据《华尔街日报》报道，Facebook 已与十几家公司签署了协议，包括 Visa、万事达、PayPal 和 Uber。这十几家公司将为 Facebook 下周推出的新加密货币 GlobalCoin 提供支持。每家公司将向一个为 Facebook 管理加密货币的财团投资约 1000 万美元。这些资金将用于资助该数字货币的创建，该数字货币将与政府发行的法定货币挂钩。

苹果已在 EEC 数据库注册 7 款笔记本 可能是 12 英寸和 16 英寸产品

6 月 14 日消息，据国外媒体报道，欧亚经济委员会（Eurasian Economic Commission，简称 EEC) 数据库中的信息显示，苹果公司已经注册了 7 款未发布笔记本电脑，可能是 12 英寸和 16 英寸的产品。从欧亚经济委员会数据中的信息来看，苹果注册是 7 款便携式个人电脑，注册的编号分别是 A2141、A2147、A2158、A2159、A2179、A2182 和 A2251，这些产品所注册的系统是 macOS 10.14，因而可以排除 iPad 等产品，只能是笔记本电脑。

外媒称阿里巴巴已秘密提交香港上市申请 回应：不予置评

6 月 13 日消息，据国外媒体报道，知情人士称，阿里巴巴已秘密（confidentially）提交香港上市申请。该公司最早将于今年第三季度挂牌。一名阿里巴巴代表对外媒表示，对此消息不予置评。彭博社本周二曾报道，阿里巴巴已选择中金和瑞信牵头安排香港股份发行。