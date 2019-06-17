6 月 17 日中午，滴滴出行正式向全社会公布《滴滴网约车驾驶员防疲劳驾驶规则》，据了解该规则于 2017 年开始试行，经过多次优化迭代。目前，该规则已经覆盖全国包括快车、优享、专车、豪华车在内的所有滴滴网约车驾驶员。

据悉，据了解，该规则是按照《道路交通安全法实施条例》的要求，结合滴滴不同业务线的实际情况制定的。规则包括短时策略和长时策略两部分。其中，短时策略要求，所有滴滴网约车驾驶员服务时长（从司机接到订单到订单结束计费的全部时长）累计满 4 小时且之间一次性休息时间不足 20 分钟的，需要下线休息 20 分钟才能再次上线接单。长时策略则要求司机在达到一定计费时长（从乘客上车后司机点击开始计费一直到结束计费的全部时长）后休息 6 小时才能上线，根据不同业务线的特点有所区别。

例如快车司机为 10 小时计费时长，专车司机为 9 小时计费时长，而由于豪华车是预约服务为主，因此要求计费时长达到 6 小时且在线时长达到 14 小时，同时计费里程达到 200km，才需要休息 6 小时后再次上线。

在公布网约车防疲劳驾驶规则、公示《网约车物品遗失管理办法 (试行)》征求意见稿之后，滴滴表示，后续还将公布安全分单策略，让滴滴日常的安全管理及安全规则更加公开、透明，广泛征集意见建议，并接受社会各界监督。