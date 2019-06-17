据 TechCrunch 报道，亚马逊已经关闭了其 Instagram 式的购物分享平台 Amazon Spark，该功能允许 Prime 用户分享他们购买的产品的图片。

亚马逊于 2017 年面向 Prime 会员推出了该服务。该服务鼓励用户挑选一系列兴趣标签，系统会向用户显示与这些兴趣相关的帖子。该服务希望效仿旨 Instagram 和 Pinterest 等社交网络应用。

TechCrunch 指出，与其他社交网络相比，该服务 “过于商业化”，没有达到预期效果。该功能的页面不再位于亚马逊网站及其应用程序上，其 URL 现在针对部分用户重定向至“#FoundItOnAmazon” 站点或 “您最近查看的项目以及推荐” 栏目。

亚马逊似乎并没有完全放弃探索以社交信息流驱动的产品。亚马逊从 Spark 以及另一个名为 Interesting Finds 的功能（仍在运行中）学习到的经验，正被纳入 #FoundItOnAmazon，尽管该功能似乎主要集中在家居装饰上。

在一份声明中，一位亚马逊发言人表示，Spark 并没有完全消失，公司已经 “根据与客户产生共鸣的内容，微调了体验。”