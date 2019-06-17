一年一度的 CES 大展刷新着我们对科技和硬件产品的认知，我们在展会上领略自动驾驶的魅力，机器人格斗的酷炫，全息投影的未来感……CES 带给我们的惊喜就只有这么 “硬” 么？不，经过动点科技的几天逛展，我们发现在充斥着科技元素的展区中也有时尚的元素和少女心呢。

气味王国

目前图像与声音早已实现了数字化，视觉和听觉都可以通过电子设备进行传播，但是气味就是我们的嗅觉仍未得到充分开发。并不是人们不想实现数字气味技术，但怎奈何其中的技术难度实在是太大。

气味王国自 2015 年成立至今，花费了大量人力物力在研发中，2017 年开始商用落地。气味王国的首要落地场景是电影，其自主研发的产品包括气味电影播放器和 VR 气味播放器，可用于近距离、小空间内的气味切换及传播。在气味终端上，气味王国研发了穿戴式数字气味播放设备，现在在影院投放的 X－scent 2.0 头戴式可以配合影院的可拆换 3D 眼镜使用，电影播放过程中同步播放气味，气味种类达 16 种。设备可以随着电影的播放，气味切换可以做到无缝衔接。其研发的气味王国气味播放模块也可适用于各个场景。以零售业务为例，在商场选日化产品的时候，可以不用破坏外包装就能先感受其独特的味道，判断是否为自己喜欢，再决定是否购买。

据 CEO 黄剑炜介绍，气味王国目前已经与浙江舟山科技局、杭州市公安消防局等政府机构达成合作，同时也与海尔、联合利华等知名企业签订了战略合作协议；与国内一些科技体验馆、博物馆、主题公园、影视、游戏、VR、地产开发等企业已经有意向性协议、立项项目以及深度合作的交流。

洛斐 Lofree

Lofree 洛斐是由一群设计师创立的时尚生活品牌。它聚焦于人们生活中的每个触手可及 2m²，比如办公的两平方米，美妆台的两平方米，以及即将推出的厨房间的两平方米。洛斐的市场总监麦子告诉我们， Lofree 洛斐期望用鲜活有趣的产品，点燃人们枯燥无味的生活。

洛斐的第一款产品是摆在面前的圆点蓝牙机械键盘，灵感源于复古优雅的打字机造型，搭配特色的圆形键帽和青轴轴体，在外观和使用感让给人一种复古舒适的体验感。“切实的敲击感和轻盈巧妙的回弹让键盘敲击变成一件解压趣事，我们希望用好的产品带给大家美好生活的享受。” 麦子介绍说。洛斐的产品除了外观简约颇具少女心之外，硬件功能也不输大牌，支持全系统通用，蓝牙双模式链接，大容量续航等等。

目前洛斐的产品线包括办公领域的机械键盘，蓝牙音响，小黄鸭联名款办公用具；美妆领域的智能美妆镜、首饰盒、补光灯等，在今年下半年还将陆续推出厨房领域少女心单品。

WooHoo 鸡

在今年 CES ASIA 展会上，我们还碰到了我们的老朋友 WooHoo 鸡蓝牙音箱，巨大黄色的 woohoo 鸡形象十分吸引眼球。去年 8 月 28 日上线的 WooHoo 鸡，早在上线之前，它就已经在年轻人聚集的抖音和小红书等 APP 上预热，上线当天入驻了 1000 家线下潮流数码店，目前线上也在京东、天猫、小红书开了自营店。

以 “IP 化” 运营的 WooHoo 鸡，主打年轻人市场，打造中国原创的 “潮牌音箱”。首次参加 CES 展会，WooHoo 鸡也带来了它的同系列小伙伴们，包括：耳机、智能卡啦 OK 麦克风、小风扇还有与来电联名款的充电宝，其萌趣可爱的形象也引来不少年轻人前来拍照合影。

“来 CES Asia 是我们的第一步，以后还要讲我们的 WooHoo 鸡带到美国去参加展览，普及我们来自中国的原创潮牌音箱。”WooHoo 鸡的创始人 Kelinda 说道。

爱普生智慧家居

成立于 1942 年的日本集团爱普生，致力于为客户提供数码影像创新技术和解决方案。在最近几年里，爱普生注意到中国家庭更多想拥有品质生活，追求愉悦、个性化、低碳环保的生活方式。于是在本次 CES Asia 爱普生展台营造了真实的家庭氛围，搭建客厅、卧室、儿童房、书房、餐厅等场景。科技感十足的同时，不乏家庭的温馨气息。为观众全方位地打造了展示多彩愉悦、个性的沉浸式体验。

比如爱普生用大幅面打印机定制的个性化墙纸、布艺的客厅中，可以享受着家庭投影机打造的百寸家庭影院；现场可以用语音控制爱普生墨仓式打印机打印菜谱，在餐桌旁欣赏工程投影机营造的多彩氛围；墙上作为家居装饰的工艺品扇面利用投影灯，可以随着季节、软装的变化而变化……

爱普生市场总监表示，他们将着重打造生活方式新场景，用科技和硬件的力量让我们的生活更加富有个性，更便捷舒适。